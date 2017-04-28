Валттери Боттас побеждает в Сочи!

30 Апреля 2017 года, 22:43

СОЧИ/ 30 апреля/ БИ-ПОРТ - Состоялся четвертый в истории Гран При России, в котором, как и в предыдущие три раза победил пилот Mercedes. Но на этот раз победа по-настоящему запомнится всем: болельщикам, команде и особенно самому пилоту. Ведь это первая победа в карьере! Спустя три гонки за немецкую конюшню Валттери Боттас вписал свое имя в историю Формулы 1, первым увидев клетчатый флаг на Сочи Автодроме.

Основу для победы Валттери заложил в первые секунды гонки, показав феноменальную реакцию на зеленые огни табло. Финский гонщик стартовал третьим и уже после первого поворота возглавил пелетон, оставив позади двух пилотов Ferrari, выигравших квалификацию накануне. Любопытная статистика — в последний раз оба пилота Скудерии стартовали с первых двух позиций на Гран При Франции 2008 года.

Захватив лидерство, Боттас сразу же стал создавать комфортный отрыв от преследующего Себастьяна Феттеля. Проблемы у пилота Mercedes начались только под конец гонки, когда тот в одном из поворотов затормозил с блокировкой колес, что привело к большой проплешине на передней левой покрышке. Это привело к дисбалансу и к повышенному износу шин, что помогло Феттелю приблизиться к фину.

Хотя Себ в определенный момент был в менее секунды от Боттаса, до атак дело так и не дошло. На финише двух соперников разделяло чуть более полсекунды. Выиграв гонку, Валттери продолжил впечатляющую статистику Mercedes на Сочи Автодроме — четыре победы подряд из четырех возможных!

Компанию Боттасу и Феттелю на подиуме составил напарник Себа — чемпион 2007 года Кими Райкконен. Кроме того, Кими стал автором быстрейшего круга. А победитель двух Гран При России Льюис Хэмилтон на этот раз финишировал четвертым, то есть трехкратный чемпион мира не смог подняться выше своего стартового места.

Следом финишировали Макс Ферстаппен из Red Bull, два пилота Force India Серхио Перес и Эстебан Окон, Нико Хюлькенберг из Renault, Фелипе Масса из Williams и Карлос Сайнс из Toro Rosso, замкнувший первую десятку. К сожалению, российский пилот Toro Rosso Даниил Квят закончил гонку на 12-м месте, так и не попав в очки.

“Это был довольно долгий путь к моей первой победе – 80 гонок и несколько лет. Конечно, я счастлив! У меня новая команда и новая машина. Это первая гонка, которая прошла без всяких проблем для меня. Старт был абсолютно фантастический! Очевидно, это была лучшая гонка в моей карьере. Я хочу побеждать еще! Хорошо держать такой темп. Еще один шаг, и моя цель – стать чемпионом! Спасибо всем!”, – сообщил Валттери после финиша.

Победа на Гран При России помогла Боттасу улучшить свое положение в турнирной таблице. Теперь Валттери занимает третье место с 63 очками, уступая своему напарнику Льюису Хэмилтону 10 очков и 23 балла новому лидеру чемпионата Себастьяну Феттелю.

Всегда приятно, когда за победу борются разные команды и пилоты, нам так этого не хватало в последние годы. Так что впереди интересный и интригующий чемпионат!

Следующая гонка Формулы 1 пройдет через две недели в Барселоне.

ФОТО - sochi.autodrom2017





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