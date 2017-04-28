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Главная » НОВОСТИ » Валттери Боттас побеждает в Сочи!
 
 
 
 
30 Апреля 2017 года, 22:43

Валттери Боттас побеждает в Сочи!


СОЧИ/ 30 апреля/ БИ-ПОРТ Состоялся четвертый в истории Гран При России, в котором, как и в предыдущие три раза победил пилот Mercedes. Но на этот раз победа по-настоящему запомнится всем: болельщикам, команде и особенно самому пилоту. Ведь это первая победа в карьере! Спустя три гонки за немецкую конюшню Валттери Боттас вписал свое имя в историю Формулы 1, первым увидев клетчатый флаг на Сочи Автодроме.

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Основу для победы Валттери заложил в первые секунды гонки, показав феноменальную реакцию на зеленые огни табло. Финский гонщик стартовал третьим и уже после первого поворота возглавил пелетон, оставив позади двух пилотов Ferrari, выигравших квалификацию накануне. Любопытная статистика — в последний раз оба пилота Скудерии стартовали с первых двух позиций на Гран При Франции 2008 года.

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Захватив лидерство, Боттас сразу же стал создавать комфортный отрыв от преследующего Себастьяна Феттеля. Проблемы у пилота Mercedes начались только под конец гонки, когда тот в одном из поворотов затормозил с блокировкой колес, что привело к большой проплешине на передней левой покрышке. Это привело к дисбалансу и к повышенному износу шин, что помогло Феттелю приблизиться к фину.

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Хотя Себ в определенный момент был в менее секунды от Боттаса, до атак дело так и не дошло. На финише двух соперников разделяло чуть более полсекунды. Выиграв гонку, Валттери продолжил впечатляющую статистику Mercedes на Сочи Автодроме — четыре победы подряд из четырех возможных!

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Компанию Боттасу и Феттелю на подиуме составил напарник Себа — чемпион 2007 года Кими Райкконен. Кроме того, Кими стал автором быстрейшего круга. А победитель двух Гран При России Льюис Хэмилтон на этот раз финишировал четвертым, то есть трехкратный чемпион мира не смог подняться выше своего стартового места.

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Следом финишировали Макс Ферстаппен из Red Bull, два пилота Force India Серхио Перес и Эстебан Окон, Нико Хюлькенберг из Renault, Фелипе Масса из Williams и Карлос Сайнс из Toro Rosso, замкнувший первую десятку. К сожалению, российский пилот Toro Rosso Даниил Квят закончил гонку на 12-м месте, так и не попав в очки.

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“Это был довольно долгий путь к моей первой победе – 80 гонок и несколько лет. Конечно, я счастлив! У меня новая команда и новая машина. Это первая гонка, которая прошла без всяких проблем для меня. Старт был абсолютно фантастический! Очевидно, это была лучшая гонка в моей карьере. Я хочу побеждать еще! Хорошо держать такой темп. Еще один шаг, и моя цель – стать чемпионом! Спасибо всем!”, – сообщил Валттери после финиша.

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Победа на Гран При России помогла Боттасу улучшить свое положение в турнирной таблице. Теперь Валттери занимает третье место с 63 очками, уступая своему напарнику Льюису Хэмилтону 10 очков и 23 балла новому лидеру чемпионата Себастьяну Феттелю.

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Всегда приятно, когда за победу борются разные команды и пилоты, нам так этого не хватало в последние годы. Так что впереди интересный и интригующий чемпионат!

Следующая гонка Формулы 1 пройдет через две недели в Барселоне.

 

ФОТО - sochi.autodrom2017


ФОТОРЕПОРТАЖ С ГОНКИ ТУТ

 

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