Первомайское шествие и митинг собрали около пяти тысяч мурманчан

01 Мая 2017 года, 14:12

МУРМАНСК/ 1 мая / БИ-ПОРТ – В первомайском шествии в Мурманске приняли участие около пяти тысяч человек. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении МВД. Оно завершилось торжественным митингом в сквере на улице Ленинградской.

Основными темами этого года, звучавшими со сцены, стали задолженность по заработной плате и профессиональная подготовка молодых специалистов для предприятий города. Председатель Мурманского областного совета профсоюзов Александр Первухин заявил, что профсоюзы не допустят повышения пенсионного возраста. Во время своего выступления он обратил внимание собравшихся на «неправомерную политику» государства в отношении пенсионеров – за 2016 год реальное содержание пенсий уменьшилось на 2,5%.

«Работающим пенсионерам и вовсе перестали индексировать пенсии, а выплаты, которые были произведены – выделены северянам без положенного коэффициента и полярных надбавок. Государство пытается сформировать у общества мнение, что пенсионеры – это обуза для бюджета», – сообщил Первухин.

Другой проблемой региона, по его мнению, является непростая ситуация на предприятиях Министерства обороны, а также задолженность различных организаций по заработной плате перед своими сотрудниками. Так, гражданскому персоналу Северного флота зарплата не индексировалась более трех лет, а выплаты стимулирующего характера сокращены в четыре раза.

«В 2016 году на 2% произошло снижение реального содержания заработной платы. Впервые у нас в обществе появился термин «работающий бедный». Люди уходят с предприятий, проблему с долгами по зарплате не удается решить. По состоянию на 1 января долг вырос в три раза, превысив 360 миллионов рублей», – подчеркнул председатель.

После него слово было предоставлено врио губернатора Алексею Тюкавину, который отметил, что правительство Мурманской области уделяет особое внимание профессиональной подготовке кадров.

«Сегодня недопустимо, чтобы человек с университетским образованием не мог найти достойного применения у нас в регионе. Необходимо, чтобы профессиональная подготовка начиналась еще в школе, и человек смолоду мог сознательно определить свой жизненный путь, шел по нему, не сворачивая. Тогда можно быть уверенным, что он будет счастлив в сознательном труде», – рассказал Тюкавин.