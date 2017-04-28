Корабли Северного флота будут открыты для посещения в День Победы

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус»
Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…» Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…»
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Учеников 1 мурманской школы эвакуировали из-за поролоновой подушки
 
 
 
 

Курсы валют 29.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,6231
2,0741
1 USD
Доллар США
56,9838
1,1385
1 EUR
Евро
62,0440
1,2508
10 NOK
Норвежских крон
66,7195
1,5497
10 SEK
Шведских крон
64,4169
1,0629
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

7.2 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Первомайское шествие и митинг собрали около пяти тысяч мурманчан
01 Мая 2017, 14:12
Первомайское шествие и митинг собрали около пяти тысяч мурманчан
Проезд на Териберку открыт
01 Мая 2017, 12:24
Проезд на Териберку открыт
В Мурманске состоится традиционное первомайское шествие
28 Апреля 2017, 15:37
В Мурманске состоится традиционное первомайское шествие
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых
28 Апреля 2017, 14:03
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых
 
 
 
 

Самое читаемое

Мокрый снег ожидается на севере Мурманской области
30 Апреля 2017, 20:10
Дорога на Териберку закрыта
30 Апреля 2017, 22:05
Утверждены требования к экзаменаторам ГИБДД
01 Мая 2017, 11:45
У 18-летнего мурманчанина обнаружили коробочку с секретом
30 Апреля 2017, 18:30
Ночью в Мурманске сгорела электрощитовая
01 Мая 2017, 09:50
9 пьяных водителей задержали за сутки
30 Апреля 2017, 19:15
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Корабли Северного флота будут открыты для посещения в День Победы
 
 
 
 
01 Мая 2017 года, 15:31

Корабли Северного флота будут открыты для посещения в День Победы


МУРМАНСКЯ ОБЛАСТЬ/ 1 мая/ БИ-ПОРТ – На большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко» и миноносце «Адмирал Ушаков» будут организованы экскурсии, которые пройдут 9 мая в Североморске. В Мурманске в это же время представится возможность посетить малый ракетный корабль «Айсберг» и тральщик «Соловецкий юнга». Корабли ошвартуют у морского вокзала столицы Заполярья в честь 72 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Военные моряки проведут экскурсии по верхней палубе и расскажут о вооружении», – передают «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Северного флота.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Воины-североморцы присоединились к акции «Георгиевская ленточка»
2.
На Северном флоте заступил на боевое дежурство очередной зенитный ракетный комплекс С-400
3.
Подлодка «Вепрь» вернется на СФ до конца года
4.
СМИ: «Русские витязи» пролетят на новых истребителях
5.
Третий «Грачонок» для Северного флота спущен на воду
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта