Корабли Северного флота будут открыты для посещения в День Победы

01 Мая 2017 года, 15:31

МУРМАНСКЯ ОБЛАСТЬ/ 1 мая/ БИ-ПОРТ – На большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко» и миноносце «Адмирал Ушаков» будут организованы экскурсии, которые пройдут 9 мая в Североморске. В Мурманске в это же время представится возможность посетить малый ракетный корабль «Айсберг» и тральщик «Соловецкий юнга». Корабли ошвартуют у морского вокзала столицы Заполярья в честь 72 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Военные моряки проведут экскурсии по верхней палубе и расскажут о вооружении», – передают «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Северного флота.