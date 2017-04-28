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Правовой ликбез для учащихся школы провели деятели общественного совета УМВД Мурманской области
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Свыше 7770 северян приняли участие в праздновании 1 мая
 
 
 
 
01 Мая 2017 года, 16:22

Свыше 7770 северян приняли участие в праздновании 1 мая


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 мая/ БИ-ПОРТ – Митинги и шествия, приуроченные к празднованию Дня весны и труда, прошли в 11 населённых пунктах Мурманской области. Всего их участниками стали свыше 7700 северян, во время проведения нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

«Охрану обеспечивали 177 сотрудников полиции, 26 сотрудников Росгвардии, 12 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и добровольных народных дружин, шесть представителей частных охранных предприятий», – рассказали в УМВД России по Мурманской области.

Для обеспечения порядка и предупреждения возможных правонарушений полицейские заранее провели обследование территорий, на которых проводились праздничные мероприятия.

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