Свыше 7770 северян приняли участие в праздновании 1 мая

01 Мая 2017 года, 16:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 мая/ БИ-ПОРТ – Митинги и шествия, приуроченные к празднованию Дня весны и труда, прошли в 11 населённых пунктах Мурманской области. Всего их участниками стали свыше 7700 северян, во время проведения нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

«Охрану обеспечивали 177 сотрудников полиции, 26 сотрудников Росгвардии, 12 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и добровольных народных дружин, шесть представителей частных охранных предприятий», – рассказали в УМВД России по Мурманской области.

Для обеспечения порядка и предупреждения возможных правонарушений полицейские заранее провели обследование территорий, на которых проводились праздничные мероприятия.