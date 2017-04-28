В Санкт-Петербурге состоялся IV Фестиваль ледоколов

02 Мая 2017 года, 08:25

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге прошёл Фестиваль Ледоколов, который проводится уже в четвёртый раз. На Английской набережной и набережной лейтенанта Шмидта выстроились ледоколы «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Мурманск» и «Санкт-Петербург», а также судно ледокольного типа «Невская застава» и ледокол-музей «Красин». Фестиваль посвящен достижениям и мощи ледокольной отрасли России.

В фестивале также приняли участие участие судостроительные заводы, морские и военно-морские вузы, арктические и северные морские регионы, профильные музеи, предприятия туристической отрасли, общественные молодежные организации.

Фото: Ольга Родионова