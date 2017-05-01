Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»

02 Мая 2017 года, 09:37

РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки использовать национальные платежные инструменты при осуществлении выплат на счёта работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий.

С 1 июля 2017 года карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, которые открывают новый счёт в банке в целях получения выплат из бюджета. Действующие же сотрудники бюджетных учреждений должны перейти на карту «Мир» до 1 июля 2018 года. У пенсионеров такая возможность сохраняется до 1 июля 2020 год. При этом для них обслуживание карты будет бесплатным.

Закон также обязывает продавцов, годовая выручка которых превышает 40 млн рублей, обеспечить прием карт «Мир». Эта обязанность наступит после 1 октября 2017 года.

Банки, согласно закону, должны будут не позднее 1 июля 2017 года обеспечить прием карт «Мир» во всех своих технических устройствах, предназначенных для осуществления расчетов, в том числе банкоматах. Помимо этого, закон регулирует размер комиссии по картам «Мир». Предполагается, что он не должен превышать размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком по платежным картам платежных систем аналогичного вида, типа продукта.