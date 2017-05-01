RuTracker заблокируют окончательно

02 Мая 2017 года, 09:50

РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Роскомнадзор заблокировал несколько серверов RuTracker со служебной информацией — так называемые торренты-анонсеры, пишут «Известия». Данные, которые они выдают, необходимы для сбора статистики. Также они позволяют сообщить всем участникам обмена IP-адреса источников, у которых можно скачать необходимый файл.

Глава компании Pirate Pay (специализируется на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях) Андрей Клименко рассказал, что в результате блокировки анонсеров скачивание становится либо очень медленным (происходит с меньшего числа источников), либо не происходит вообще.

В пресс-службе RuTracker и Роскомнадзоре не ответили на запрос, однако на сайте торрент-трекера сказано: «Российские провайдеры по указанию Роскомнадзора блокируют торренты-анонсеры нашего ресурса. В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач».

По мнению главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, меры нужно было принимать раньше.

«Борцы с пиратством всё лучше понимают технологию и инфраструктуру пиратских сервисов. Мы будем предпринимать всё больше усилий, чтобы искоренить нелегальное распространение фильмов», — отметил Алексей Бырдин.

17 марта Государственная дума приняла в первом чтении поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — в СМИ их назвали законом «О блокировке зеркал». Законопроект вводит процедуру оперативной блокировки клонов внесенных в черный список пиратских сайтов. Pirate Pay уже составляет список всех зеркал RuTracker.

«Мы подготовили документ, в котором аргументированно объясняем, какие сайты являются «зеркалами», а какие просто копируют внешний вид RuTracker и «зеркалами» не являются», — сообщил Андрей Клименко.

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина рассказала, что RuTracker остается крупнейшим в России источником нелегального контента, поэтому борьба с ним всё еще актуальна.

«После блокировки его посещаемость на некоторое время упала, но потом пользователи нашли способы обхода запретов, и сейчас сайт функционирует в полную силу, — отметила Сурыгина. — Не уверена, что меры против одного сайта могут положительно повлиять на рынок. К проблеме надо подходить комплексно: с одной стороны, понижать нелегальные сайты в поисковой выдаче и блокировать их «зеркала», с другой — объяснять пользователям, «что такое хорошо, а что такое плохо», причем с детского возраста».

Решение о блокировке RuTracker.org принято Мосгорсудом 4 декабря 2015 года по объединенному иску издательства «Эксмо» и «С.Б.А. Продакшн». 25 января исполнительный лист поступил в Роскомнадзор, который внес адрес сайта в черный список — и все отечественные операторы связи заблокировали доступ к нему для жителей России.

Фото: Е. Разумный / Ведомости