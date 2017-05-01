Буксиры Атомфлота доказали свою эффективность в порту Сабетта

02 Мая 2017 года, 10:45

МУРМАНСК/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Буксир Атомфлота «Тамбей» 30 апреля вышел из Мурманска в направлении основного места работы порта Сабетта. В Обской губе экипаж приступит к выполнению работ в рамках проекта «Ямал СПГ».

«За год активной эксплуатации буксиров «Тамбей» и «Пур» мы убедились не только в эффективности судов, которую они демонстрируют в порту Сабетта, но и в качестве работы судостроителей, - говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В ходе докового осмотра, проведенного во время зимней стоянки буксиров, замечаний не выявлено».