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Главная » НОВОСТИ » Владимир Путин подписал закон о сокращении дополнительных отпусков для муниципальных служащих
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 11:00

Владимир Путин подписал закон о сокращении дополнительных отпусков для муниципальных служащих


РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТВладимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 21 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые муниципальным служащим за выслугу лет, сокращаются с 15 возможных дней до 10.

Документ также предусматривает предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в три календарных дня для муниципальных служащих с ненормированным служебным днем.

Кроме того, муниципальные служащие смогут использовать не истраченные дни отпуска или получить компенсацию за них.

«Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу настоящего Федерального закона неиспользованные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков», — говорится в документе.

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