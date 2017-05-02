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Главная » НОВОСТИ » Госдума предлагает изменить формат встреч депутатов с населением
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 11:37

Госдума предлагает изменить формат встреч депутатов с населением


РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — Встречи депутатов с избирателями могут проводиться без согласования с местными властями. Поправки, предполагающие такую возможность, могут быть внесены Госдумой в законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, сообщают «Известия». В случае если они будут приняты, такие мероприятия смогут проходить без согласования с местными властями, либо в формате «собраний», для которых это согласование изначально не требуется.

Законопроект был внесен в Госдуму в феврале этого года. Согласно документу, проведение встреч депутата с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством о митингах. Таким образом, организаторы будут обязаны уведомлять власти об их проведении за 7–10 дней. Однако парламентская оппозиция выступила против, после чего в Госдуме была сформирована рабочая группа по подготовке предложений от фракций.

Свои предложения уже представили «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ внесет поправки до конца официального срока — 5 мая.

Так, среди предложений депутатов — выделение специальных мест, наличие которых исключит необходимость уведомления о мероприятии. Места должны определяться региональными или муниципальными властями, это могут быть как специальные помещения, так и дворовые территории. Единственное условие — такие встречи не должны мешать инфраструктуре, а также пешеходам или транспорту.

Кроме того, срок уведомления о встречах в формате публичных мероприятий предлагается сократить до пяти дней. При этом воспрепятствование встречам любого формата может повлечь за собой штрафы. Группа депутатов также предложила проводить встречи только на территории, от которой был избран или которую закрепила за ним его фракция.

Ещё один пакет поправок предлагает не согласовывать встречу депутата с населением, если собрание проходит без звукоусиливающих устройств, а в случае необходимости аппаратуры, срок подачи уведомлений должен быть сокращен до трех дней. Есть среди депутатов и те, кто считает, что нельзя отказывать парламентариям в проведении мероприятий исключительно по организационным моментам. Так, если в течение трех дней администрация не предложила другие места для встреч, то мероприятие должно считается согласованным, а предложенные место и время должны быть максимально приближены к заявленным.

Ряд депутатов также внесли предложение распространить поправки на муниципальные и региональные заксобрания. В Совфеде, в свою очередь, считают, что встречи депутатов с населением стоит проводить только в форме собраний, для которых согласования не требуются вовсе.

Фото: lastphoto.ru

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