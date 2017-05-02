Общегородской субботник прошел в Мурманске на выходных

02 Мая 2017 года, 11:52

МУРМАНСК/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 29 апреля состоялся первый в этом году общегородской субботник. Чтобы привести областной центр в порядок после зимы, на улицы вышли около 10 тысяч горожан. К генеральной уборке присоединились и руководители города, работники администрации Мурманска, депутаты Совета депутатов.

«Отрадно, что мурманчане откликнулись и вышли на субботник, ведь сделать город чистым можно только общими усилиями», – отметил глава Мурманска Дмитрий Филиппов.

За последние годы общегородские субботники вновь стали традицией. Ежегодно они проходят в рамках программы «Мурманск – город чистоты». Она включает в себя и мероприятия по поддержанию порядка, и ликвидацию несанкционированных свалок, и благоустройство территорий, и озеленение.

Уборка велась на городских улицах, в парках и скверах, во дворах всех округов, а также на закрепленных за предприятиями и организациями территориях. Этой зимой выпало рекордное количество осадков, поэтому в основном участники субботника рыхлили и убирали снег.

В усиленном режиме трудились и все городские службы. Рабочие выполняли механизированную очистку проезжей части дорог, тротуаров, уборку лестниц и зеленых зон.

«Основная нагрузка, конечно, легла на плечи «Управления дорожного хозяйства». Кроме того, специальные комиссии продолжают проверять состояние дворов. Проводится работа и по украшению городских улиц к майским праздникам», – рассказал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Уже определена дата следующего субботника – 6 мая. Также 20 мая состоится ежегодная акция «Чистые берега», в рамках которой проведут очистку берегов мурманских озер: Семеновского, Окуневого, Среднего, Глубокого и Чистого.

АГМ