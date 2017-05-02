Медведев поручил проработать вопрос о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам

02 Мая 2017 года, 12:28

РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Дмитрий Медведев поручил дополнительно проработать вопрос о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Такое поручение он дал по итогам отчета о результатах работы правительства в 2016 году, сообщается на официальном сайте.

«Минтруду России, Минфину России, Минэкономразвития России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом. О результатах доложить в правительство Российской Федерации», – говорится в перечне поручений.

Медведев заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт, и правительство в ближайшее время сформулирует свою позицию. Он уточнил, что в ближайшее время власти сформулируют позицию о том, «каким образом поступать дальше, потому что применительно к работающим пенсионерам есть разные предложения».

Он также добавил, что решение будет приниматься исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными фондами.

Закон, отменяющий индексацию пенсий работающим пенсионерам, был принят Госдумой в конце 2015 года. Для неработающих выплаты были увеличены на 4%. В 2016 году некоторые депутаты предлагали отменить этот закон. 21 апреля этого года стало известно, что для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей.

Фото: FTimes.ru