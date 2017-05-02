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Жизнь в Мурманске


Сари
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Сергей Андреев:

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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

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Главная » НОВОСТИ » В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам – бесплатно
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 12:00

В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам – бесплатно

18 2В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений1:

• внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);

• междугородные звонки по России;

• международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 2017 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: «От лица многотысячного коллектива компании «Ростелеком» поздравляю всех участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Традиционно в честь 9 мая наша компания предоставляет ветеранам возможность бесплатно пообщаться с родными и близкими, с участниками военных действий и тружениками тыла в других городах и странах. Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрого духа, любви родных и близких и только мирного неба! Сердечная благодарность и низкий поклон за ваши ратные и трудовые подвиги!».

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.


_________________________

1Внутризоновые, междугородные и международные (в страны ближнего зарубежья) соединения общей продолжительностью до 100 минут по каждому направлению предоставляются в обоих расчетных периодах: с 25 по 30 апреля и с 1 по 10 мая 2017 года.

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