Суда обеспечения «Алтай» и «Дубна» вернутся в Североморск к Дню Победы

02 Мая 2017 года, 12:55

МИР/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — Спасательное буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Дубна» направляются в Североморск. Суда выполняли задачи дальнего похода совместно с большим противолодочным кораблём «Североморск». Сейчас они вышли в Северное море через пролив Ла-Манш и движутся в направлении Норвежского моря.

Прибытие «Алтая» и «Дубны» в пункты базирования в Североморск и Мурманск ожидается накануне празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, командование флота готовит торжественную встречу экипажам. Напомним, что в дальнем походе суда находились с 15 октября прошлого года.

За время дальнего похода экипажи «Алтая» и «Дубны» обеспечили выполнение задач корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, а также совершили переход вокруг Африканского континента.