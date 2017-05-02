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Главная » НОВОСТИ » График выплаты пенсии в майские праздники
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 13:11

График выплаты пенсии в майские праздники


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи в мае текущего года начнется как обычно – с 3 числа.

9 мая – праздничный день, поэтому выплата пенсий будет осуществлена досрочно – 8 мая. Поскольку этот день является предпраздничным, работа отделений почтовой связи сократится на час.

С 10 мая доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.

Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, средства будут зачислены на счета в обычные сроки.

Фото: Reuters

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