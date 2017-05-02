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Главная » НОВОСТИ » Курортный сбор отложен до следующего года
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 13:40

Курортный сбор отложен до следующего года


РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Накануне старта сезона-2017 правительство России окончательно отказалось от планов введения курортного сбора в текущем году, перенеся запуск эксперимента на следующий год, передает Ассоциация туроператоров.

Впервые о курортном сборе, который должны уплачивать постояльцы официально зарегистрированных объектов размещения, заговорили в середине 2015 года: тогда в качестве пилотной площадки фигурировал Ставропольский край. Инициатором проекта выступило Минкавказа. Практически сразу предложение было подвергнуто критике.

Министерство экономического развития России подчеркнуло, что «в период, когда люди стараются экономить на всем, в том числе на отдыхе, любое удорожание может привести к переориентации потребительских предпочтений в сторону полулегальных видов размещения».

Однако в августе 2016 года количество территорий, попадающих под эксперимент, расширилось. К Ставрополью добавили Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь. Владимир Путин, поддержав идею, призвал подходить к этому вопросу «очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих». К разработке законопроекта приступили осенью 2016 года.

Как отметил на совещании по вопросам развития туристической отрасли вице-премьер России Виталий Мутко, «на фоне того, что зарубежные курорты активно применяют практику введения льгот и бонусов для российских туристов, мы, напротив, вводим дополнительные сборы».

В результате накануне старта летнего сезона на заседании правительства было принято решение о проведении данного эксперимента с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Определить размер сбора, порядок и сроки его исчисления, уплаты и перечисления в бюджет субъекта, перечень лиц, освобождённых от уплаты курортного сбора, а также перечень построенных, реконструированных, благоустроенных и отремонтированных объектов курортной инфраструктуры за счет данного налога доверено самим регионам-участникам пилотного проекта.

По итогам предстоящего шестилетнего пилотного проекта федеральные власти решат, стоит ли распространять курортный сбор на постоянной основе на всей территории России или же от подобной практики лучше отказаться.

Российские туроператоры, анализируя будущий туристический налог, сходятся во мнении о его преждевременности – спрос на внутреннем рынке только начал расти, и лишнее удорожание может повредить доступности отдыха в России.

«Введение курортного сбора негативно повлияет на турпоток. При высокой чувствительности клиентов к цене любое удорожание турпродукта нежелательно. Далее, туристу будет сложно объяснить, за что именно с него берут деньги», - отмечают в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН.

Другие российские туроператоры солидарны с этими высказываниями. По их мнению, новый сбор ударит по «карману» бюджетных туристов и будет способствовать переориентации отдыхающих в сторону размещения в частном секторе, что в итоге приведет к сокращению организованного турпотока на отечественные курорты.

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