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Главная » НОВОСТИ » Школьникам Снежногорска рассказали о Сирии
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 14:00

Школьникам Снежногорска рассказали о Сирии


СНЕЖНОГОРСК/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Снежногорские школьники приняли участие в мероприятии «Сирия: вчера и сегодня». Об этом сообщили в комитете по культуре и искусству Мурманской области. Ребят познакомили с географическим расположением Сирийской Арабской республики, ее государственной символикой, историей и культурой страны.

Библиотекарь познакомила ребят с понятиями «терроризм», «теракт», «террорист», а затем все присутствующие просмотрели небольшие видеоролики: «У террора нет национальности», «Обман» и «Бдительность».

В заключение мероприятия дети получили памятки о безопасности и порядке действий при обнаружении подозрительных предметов.

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