Календарь праздничных и памятных дат на май 2017 года

1 – Праздник весны и труда – День международной солидарности трудящихся. Установлен под названием День солидарности рабочих всего мира в июле 1899г. Парижским конгрессом II Интернационала как символ непримиримой классовой борьбы. 01.05.1886г. рабочие Чикаго (США) провели забастовку с требованием 8-часового рабочего дня и демонстрацию, закончившуюся кровопролитным столкновением с полицией, погибло 6 человек.

В России отмечался с 1890г. в форме маевок и стачек. С 1918г. – официальный праздник с проведением демонстраций и военных парадов, первоначально – День Интернационала, позднее – День международной солидарности трудящихся.

С 1927г. – 1 и 2 мая.

Последняя официальная первомайская демонстрация состоялась 1 мая 1990г., 01.05.1991г. на Красной площади состоялся митинг, организованный Московской федерацией профсоюзов и Ассоциацией свободных профсоюзов, против повышения цен.

С 1992г. в соответствии с Трудовым кодексом от 30.12.2001г. (ст.112) 1 мая – Праздник весны и труда, нерабочий день.

В 1993г. впервые после длительного периода мирная демонстрация трудящихся в Москве была разогнана.

В 2000-е годы традиция проведения демонстраций и митингов возрождена.

Сегодня праздник отмечается в 142 странах мира 1 мая или в первый понедельник мая как День труда. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов сохранилась, но в большинстве государств это не политический праздник, а яркий весенний праздник с народными гуляниями, выступлениями артистов, ярмарками, мирными шествиями и увеселительными мероприятиями. В некоторых странах День труда отмечается в иное время (в том числе в США и Японии), более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается.

2 – Всемирный день тунца (World Tuna Day).

Официальный международный день ООН, учрежден в 2016 году.

Всемирный день тунца провозглашен, чтобы повысить осведомленность общественности о социальных и экономических преимуществах устойчивого управления тунцовыми запасами. Он призван распространять информацию о ценности тунца и об угрозах, которым подвергаются его популяции.

Тунцы – это группа морских рыб, мясо которых широко употребляется в пищу, тунцы – важный промысловый объект, что поставило его некоторые виды на грань исчезновения. Самый крупный представитель рода – обыкновенный тунец, длина которого может достигать 4,5 метра, а масса – превышать 600 кг.

2 – Международный астма‑день (World Asthma Day).

Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения, проводится с 1998г. ежегодно в первый вторник месяца во многих странах мира в рамках Глобальной стратегии лечения и профилактики бронхиальной астмы (GINA).

3 – Всемирный день свободы печати (прессы) (World Press Freedom Day).

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993г. по рекомендации 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991г. «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

3 – Всемирный день Солнца.

Проводится по инициативе Европейскго отделения Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe) с 1994г. с целью привлечения внимания к возможностям использования возобновляемых источников энергии.

4 – Международный день пожарных.

Установлен в 1999г. в память о трагической гибели пятерых пожарных в лесном пожаре в Австралии.

Дата была выбрана в честь святого Флориана Лорхского, покровителя пожарных, память которого католическая церковь отмечает 4 мая.

В этот день отдают дань памяти пожарным, погибшим на службе, и демонстрируют свою благодарность и уважение тем, кто каждый день рискует своими жизнями ради спасения чужих. Символом Международного дня пожарных является красно-синяя лента длиной пять сантиметров и шириной один сантиметр. Два разных цвета соединяются в середине ленты, красный цвет символизирует огонь, а синий – воду. Кроме того, эти цвета используют службы экстренной помощи во многих странах мира.

5 – День шифровальщика.

Профессиональный праздник работников Криптографической службы России, созданной постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 05.05.1921г.

Служба обеспечивает с помощью шифровальных (криптографических) средств защиту информации в информационно-телекоммуникационных системах и системах специальной связи в РФ и ее учреждениях за рубежом, в том числе в системах, использующих современные информационные технологии.

5 – День водолаза.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина от 05.05.2002г. по предложению водолазных организаций.

В Кронштадте 05.05.1882г. по Указу императора Александра III была основана первая в мире водолазная школа.

5 – Международный день борьбы за права инвалидов.

05.05.1992г. люди с ограниченными возможностями из 17 стран впервые одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации инвалидов.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря.

13.12.2006г. была открыта для подписания Конвенция о правах инвалидов ООН. Она вступила в силу 03.05.2008г. после ратификации ее 50 государствами.

РФ подписала Конвенцию в 2008г., 03.05.2012г. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о ее ратификации.

По официальным статистическим данным, количество инвалидов в РФ приближается к 13 миллионам. Ежегодно инвалидами становятся более 700 тысяч человек.

5 – Международный день мотоциклистки (International Female Ride Day).

Проводится по инициативе директора MOTORESS International Вики Грэй в первую пятницу месяца.

5 – Международный день акушерки (International Midwives' Day).

Установлен по инициативе Международной ассоциации акушерок на конференции в Нидерландах в 1987г., официально празднуется с 1992г. более чем в 50 странах, в том числе в России.

5 мая – День Европы, ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского союза, Совета Европы.

Существуют два отдельных Дня Европы, которые отмечаются 5 и 9 мая, созданные Советом Европы (СЕ) и Европейским союзом (ЕС) соответственно. День Совета Европы отмечает его собственное создание 05.05.1949г. , в то время как Европейский союз празднует день, когда 09.05.1950г. основателями ЕС было предложено его создание.

5 – Всемирный день борьбы с астмой.

Проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1998г. Приурочен к дате проведения Всемирного совещания по бронхиальной астме в Барселоне (Испания).

6 – День астрономии (Astronomy Day).

Впервые объявлен в 1973г. в США по инициативе президента Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Д. Бергера.

С 2007г. проводятся весенний и осенний Дни астрономии. Весенний отмечается в субботу - в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны, осенний – в период с середины сентября до середины октября. В 2017г. – 6 мая.

6 – День святого Георгия Победоносца – православный праздник.

6 – Международный день против диеты (International No Diet Day).

Впервые отмечался в Великобритании в 1992г. Позже инициативу поддержали в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Израиле, Дании, Бразилии и других странах. Символом праздника была выбрана лента светло-голубого цвета.

День посвящен пропаганде здорового образа жизни с упором на то, что человек может быть здоровым и красивым независимо от того, какую цифру показывают весы. По мнению организаторов, правильное питание и умеренная физическая активность помогают сохранить здоровье, а диеты для радикальной потери веса не только бесполезны (так как со временем вес возвращается снова), но и потенциально опасны. Тем, кто решил присоединиться к празднованию, предлагается хотя бы на день забыть о диетах и одержимости своим весом. Также в этот день вспоминают о жертвах расстройств приема пищи и бариатрической хирургии, а также посвящают его борьбе с дискриминацией по признаку веса.

7 – День радио.

Профессиональный праздник работников всех отраслей связи, телевидения и радиовещания.

Установлен постановлением Совета Министров СССР от 04.05.1945г. в 50-ю годовщину (07.05.1895) демонстрации русским ученым А.С.Поповым первого в мире радиоприемника – беспроводной передачи и приема радиосигналов (азбукой Морзе) – в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения радиолюбительства среди широких слоев населения.

Впервые торжественно отмечен в СССР в 1925г., с 1945г. отмечается ежегодно. Позднее утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г. «О праздничных и памятных днях».

Военных связистов чествуют в России 20 октября,13 февраля отмечают Всемирный день радио, а 18 апреля – Всемирный день радиолюбителя.

7 – День Президентского полка в России.

Приурочен к награждению Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07.05.1965г. орденом Красного Знамени Отдельного полка специального назначения – за проявленные в годы Великой Отечественной войны доблесть и отвагу, пропаганду патриотизма и высокую боевую подготовку.

Президентский полк Комендатуры Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ обеспечивает охрану Московского Кремля и расположенных в нем государственных учреждений, безопасность первых лиц страны. Полк выставляет Почетный караул №1 у мемориала Вечного огня и обеспечивает конвоирование протокольных мероприятий. Командир полка подчиняется Верховному Главнокомандующему Вооруженных сил России – Президенту РФ.

Ранее охрану Кремля осуществляли подразделения латышских стрелков, затем – слушатели московских пулеметных курсов по подготовке командного состава – кремлевские курсанты. 08.04. 1936г. охрана (конвой) получил статус специального подразделения. Эта дата считается днем рождения Президентского полка.

7 – День работников уголовно-исполнительных инспекций.

Профессиональный праздник посвящен годовщине создания в России бюро принудительных работ.

Первые бюро принудительных работ появились в 1919г., на них возлагались контрольно-надзорные функции по отношению к осужденным на исправительные работы, а также к осужденным на ссылку, осужденным с отсрочкой приведения приговора в исполнение и т.д. С 1997г. появились уголовно-исполнительные инспекции – органы, до этого времени носившие название инспекций исправительных работ.

С 1999г. уголовно-исполнительные инспекции переданы в ведомство УИС Минюста России.

7 – День физика – профессиональный праздник, отмечаемый в различных учебных и научных учреждениях физических специальностей.

Зародился на физическом факультете МГУ как День Архимеда, учреждён в 1959 г. на X комсомольской конференции физфака, которая постановила: «Учредить праздник День Физика. Считать Днём Физика день рождения Архимеда. Постановить, что Архимед родился 7 мая 287 г. до н. э.».

Ныне дни физика в крупнейших университетах России и ближнего зарубежья проводятся ежегодно в разное время в течение апреля-мая. Последним проходит День физика в МГУ.

7 – День создания Вооруженных сил РФ.

07.05.1992г. Президент РФ Б.Н.Ельцин подписал распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооруженных Сил Российской Федерации. Ныне в России практически не отмечается.

8 – Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца (World Red Cross and Red Crescent Day).

Отмечается с 1953г. по решению Международной конференции Красного Креста в день рождения швейцарского общественного деятеля Анри Дюнана (1928), инициатора основания организации в 1863г.

8-9 – Дни памяти и примирения.

Провозглашены Генеральной Ассамблеей ООН 22.11.2004г. как дань памяти всех жертв Второй мировой войны.

8 – День оперативного работника уголовно-исполнительной системы.

В 1925г. секретному отделу Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) была поручена секретно-оперативная работа в политических изоляторах. Официальным днем создания оперативных подразделений УИС считается 8 мая 1935 года.

8 – День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России – федеральный орган исполнительной власти РФ, осуществляющий функции по контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии. Служба подведомственна Министерству обороны.

08.05.1953г. распоряжением Совета Министров СССР при Министерстве внутренней и внешней торговли СССР было создано Главное инженерное управление (ГИУ) – как институт государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) Советского Союза с зарубежными странами. В 1992г. вместо ГИУ были созданы две специализированные внешнеторговые организации по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения – ВО «Оборонэкспорт» и ГВК «Спецвнештехника». В 2000г. Указом Президента РФ, создан единый государственный посредник по экспорту и импорту продукции, работ и услуг военного назначения ФГУП «Рособоронэкспорт». Тогда же создан и Комитет РФ по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (КВТС России), ставший головным федеральным органом исполнительной власти. В 2004г. он был преобразован в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

9 – День воинской славы России: Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945).

Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.05.1945г. Этим указом день 9 мая объявлялся «всенародным праздником в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции».

Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил первоначально подписали 7 мая в 02.41 (по среднеевропейскому времени) начальник оперативного штаба Верховного командования Вооруженных сил Германии генерал-полковник Йодль. Капитуляцию приняли: от англо-американской стороны – генерал-лейтенант армии США, начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтер Бедел­л Смит, от СССР – представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров­. Также Акт подписал заместитель начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез в качестве свидетеля.­

Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23.01 (по среднеевропейскому времени). Однако по требованию Сталина 9 мая в 0.42 в пригороде Берлина Карлсхорст (в штабе маршала Жукова) состоялась церемония вторичного подписания капитуляции. На этот раз Акт о капитуляции подписали представители всех трех родов войск побежденной Германии: генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, адмирал Ганс Георг фон Фридебург и генерал-полковник люфтваффе Ганс Штумпф. От имени СССР Акт подписал маршал Г.К.Жуков, от союзников – британский маршал Теддер.

Дата официального объявления о подписании капитуляции (8 мая в Европе и Америке, 9 мая в СССР) стала праздноваться как День Победы. В 1945-1947гг. и с 1965г. в СССР – нерабочий день.

9 – Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. Совершается ежегодно по определению Архиерейского собора Русской православной церкви в День Победы.

12 – Международный день медицинских сестер (International Nurses Day).

Отмечается в день рождения Флоренс Найтингейл (1820-1910), английской сестры милосердия, создавшей систему подготовки кадров среднего и младшего медперсонала в Великобритании.

Официальное решение о празднике принято в январе 1974г. с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию — Международный совет медицинских сестер. В России отмечается с 1993г.

12 – День экологического образования.

Учрежден в 1991г. в целях актуализации экологических знаний во всех науках и сферах человеческой деятельности. Проводится в России и странах СНГ.

12 – День Й.В. Снеллмана в Финляндии.

Отмечается в день рождения Йохана Вильгельма Снеллмана (12.05.1806г.) – государственного деятеля, философа и журналиста Финляндии.

Снеллман усовершенствовал систему школьного образования, добился принятия постановления о правах финского языка, предложил первый проект финской железной дороги. Благодаря его усилиям в 1865г. в Финляндии была введена собственная денежная единица – финская марка.

День поднятия государственного флага и официальный выходной.

13 – День охранно-конвойной службы (День конвоира), неофициальный.

13.05.1938г. Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР выпустил Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции.

В 1886г. Александр III издал предписание о создании в Российской Империи конвойных команд, в 1907г. был утвержден первый Устав конвойной службы.

13 – День Черноморского флота.

Учрежден в 1996г.

08.04.1783г. был издан манифест императрицы Екатерины II о присоединении Крыма к России, после чего она подписала указ об основании Черноморского флота.

13.05.1783г. в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Ф.А. Клокачева. 21.02.1784г. по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь (в переводе с греческого – «величественный»).

13 – Всероссийский День посадки леса.

Проводится при содействии Федерального агентства лесного хозяйства и органов исполнительной власти субъектов РФ во вторую субботу месяца.

В этот день в лесничествах, а также в городах и населенных пунктах организовываются субботники по посадке деревьев.

Впервые проводился в 2011г., провозглашенном ООН Международным годом леса.

13 – Всемирный день справедливой торговли (World Fair Trade Day).

День проводится под руководством Всемирной организации справедливой торговли во вторую субботу месяца.

13-14 – Всемирный день перелетных птиц (World Migratory Bird Day).

Исторической предпосылкой учреждения Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906г. Россия присоединилась к Конвенции в 1927г.

Проводится по инициативе орнитологов США с 1993г. во вторую субботу и воскресенье месяца.

14 – День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

Учрежден Указом Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко от 26.03.1998г. по итогам первого в истории Республики Беларусь референдума, состоявшегося 14.05.1995г. Более 75% граждан положительно ответили на вопрос: «Поддерживаете ли Вы предложение о введении нового Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?».

Отмечается во второе воскресенье месяца.

14 – День фрилансера в России.

Неофициальный профессиональный праздник дизайнеров, программистов, менеджеров, оптимизаторов, копирайтеров – всех, кто трудится вне стен определенного офиса.

В этот день в 2005г. была образована одна из первых российских бирж фрилансеров.

14 – Всемирный день борьбы с гипертонией.

Отмечается с 2005г. по инициативе Всемирной лиги борьбы с гипертонией при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

15 – Международный день климата.

15 – Международный день семей (International Day of Families).

Учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН от 20.09.1993г.

15 – Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести (The International Conscientious Objectors' Day).

Учрежден на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981г.

15.05.1997г. немецкий федеральный парламент, Бундестаг, издал резолюцию о реабилитации тех, кого правосудие Третьего рейха репрессировало за отказ от военной службы по убеждениям и за дезертирство.

16 – День биографов (Biographers Day).

В этот день в 1763г. в Лондоне впервые встретились Сэмюэл Джонсон и его будущий биограф, Джеймс Босуэлл. Сэмюэл Джонсон был английским литературным критиком, лексикографом и поэтом эпохи Просвещения. Самым известным трудом Джонсона является толковый словарь английского языка, над которым он работал в течение девяти лет. Словарь Джонсона был первым в английской литературе. Несмотря на все достижения Джонсона, его известность не была бы такой широкой, если бы не написанная его другом Джеймсом Босуэллом двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона», которая является самой читаемой биографией на английском языке.

Наши знания о многих выдающихся людях были бы куда более скудными, если бы не их биографы.

17 – Всемирный день электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and Information Society Day).

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 27.03.2006г.

Профессиональный праздник программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий – всех занятых в сфере информационных технологий.

До 2006г. – Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций. Установлен в 1969г. решением Международного союза электросвязи по дате подписания 17.05.1865г. в Париже первого международного Телеграфного соглашения и основания Международного телеграфного союза (с 1932г. – Международного союза электросвязи).

17 – День рождения Интернета.

17.05.1991г. официально утвержден стандарт для страниц Всемирной паутины WWW (World Wide Web). Изобретение принадлежит Тиму Бернерсу-Ли и Роберту Кайо.

С появлением Всемирной паутины в обиходе компьютерщиков появилось новое слово «веб» (с английского – «паутина»), мир узнал о создании веб-серверов, веб-страниц и веб-сайтов. Для полного прикосновения к новому и прекрасному Интернет-миру не хватало маленькой детали – специальной программы, которая бы загружала и открывала все эти «вебы» в том виде, которым сегодня уже никого не удивишь. Так появились браузеры.

17 – Национальный праздник Королевства Норвегия – День Конституции. 17.05.1814г. на Национальном собрании в Эйдсволле была подписана Конституция, утвердившая свободу и независимость Норвегии, которая более 400 лет была датской провинцией, а теперь вступала в унию со Швецией, которая продолжалась до 1905г.

17 – День пульмонолога.

Проводится с 1997г.

18 – Международный день музеев (International Museum Day).

Учрежден в 1977г. Международным советом музеев (ICOM) по инициативе СССР на 11-й генеральной конференции ICOM, проходившей в Москве и Ленинграде.

18 – День Балтийского флота.

18.05.1703г. флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна – «Гедан» и «Астрильд». Все участники боя получили специальные медали с надписью «Небываемое бывает».

18 – День памяти жертв депортации народов Крыма.

Мемориальный день установлен решением Верховного Совета Крыма в 1994г.

18-20.05.1944г. по решению Государственного комитета обороны Народным комиссариатом внутренних дел СССР проводилось выселение крымско-татарского населения Крымской АССР в Среднюю Азию. Официальным обоснованием для депортации крымских татар стали факты их участия в коллаборационистских формированиях, которые в период Великой Отечественной войны выступали на стороне нацистской Германии. Однако среди депортированных было много крымских татар, воевавших в частях Красной Армии. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В 1989г. Верховный Совет СССР осудил депортацию крымских татар и признал ее незаконной и преступной.

19 – День Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина (День пионерии) – праздник пионерского движения, официально отмечавшийся в СССР 19 мая. 19.05.1922г. 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов.

После распада СССР День пионерии перестал быть официальным праздником. Сегодня День пионерии отмечается некоторыми детскими организациями и компаниями, занятыми в сфере организации детского досуга.

20 – Всемирный день метрологии (World Metrology Day).

Учрежден Международным Комитетом мер и весов (МКМВ) в октябре 1999г., на 88-м заседании Комитета.

20.05.1875г. в Париже на Дипломатической метрологической конференции представители 17 государств, включая Россию, подписали «Метрическую Конвенцию», на основе которой была создана межправительственная Международная организация мер и весов.

В России отмечается с 2004г.

20 – Европейский день моря.

Праздник направлен на повышение осведомленности граждан Европы о морях и их важности в жизни человечества.

Европейский день моря был учрежден совместно Европейским Советом, Европейским парламентом и Европейской комиссией в 2008г. в рамках морской политики ЕС.

20 – День Волги.

Отмечается в поволжских регионах.

Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего восемь процентов территории России, – 1,5 миллиона квадратных километров. В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды.

Впервые День Волги прошел в 2008г. в Нижнем Новгороде во время проведения Х международного научно-промышленного форума «Великие реки-2008».

20 – Всемирный день врача-травматолога.

21 – День полярника в России.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина «О дне полярника» №502 от 21.05.2013г. по инициативе Совета Федерации РФ, в частности, спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в Арктике Артура Чилингарова.

21.05.1937г. начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярная дрейфующая станция «Северный полюс», которая позднее была названа «Северный полюс-1» («СП-1»).

21 – День Тихоокеанского флота.

21.05.1731 года Сенатом Российской империи «для защиты земель, морских торговых путей и промыслов» был учрежден Охотский военный порт – первая постоянно действующая военно-морская единица России на Тихом океане.

21 – День военного переводчика.

21.05.1929г. заместитель народного комиссара по военным и морским делам и председателя РВС СССР Иосиф Уншлихт подписал приказ «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик».

Отмечается с 2000г. по инициативе Клуба выпускников Военного института иностранных языков.

21 – День инвентаризатора (День работника БТИ).

Учрежден постановлением правления Федеративного Союза инвентаризаторов от 21.051999г. «О профессиональном празднике инвентаризатора и установлении даты его проведения».

21.05.1927г. Экономическое совещание при Совете труда и обороны РСФСР (ЭКОСО) приняло постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества Местных Советов».

21 – День защиты от безработицы.

Проводится в России в неофициальном порядке с 1992г.

21 – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2002г. по инициативе ЮНЕСКО.

21 – День памяти жертв войн в Финляндии.

В этот день отдают дань памяти жертв гражданской войны в Финляндии и Второй мировой войны.

Проводится в третье воскресенье месяца, является официальным флаг-днем.

Гражданская война в Финляндии шла с 27 января по 15 мая 1918г. Количество жертв исчисляется десятками тысяч. Во Второй мировой войне Финляндия участвовала с 25 июня 1941 года по 27 апреля 1945 года, большую часть времени – на стороне Германии. По итогам этой войны Финляндия понесла значительные человеческие потери (около 97 тысяч человек).

21 – Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims). Впервые отмечался в американском городе Сан-Франциско в 1983г. Проводится в третье воскресенье месяца.

22 – На широте Мурманска начинается Полярный день.

22 – Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity).

Отмечается с 2000г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия в 1992г. Конвенции о биологическом разнообразии. Ранее проводился 29 декабря – в день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии, однако ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время года, многие страны сталкивались с трудностями в планировании и проведении мероприятий по празднованию Дня и было принято решение об изменении этой даты.

23 – Всемирный день черепахи (World Turtle Day) – животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие.

Праздник зародился в 2000г. по инициативе Американского общества спасения черепах.

23 – Международный день по искоренению акушерских свищей.

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 05.03.2013г. Акушерские свищи – это тяжелейшие послеродовые травмы.

24 – День славянской письменности и культуры, День святых Кирилла и Мефодия. Впервые в новой истории России проведен в Мурманске 24.05.1986г. по инициативе местной писательской организации.

30.01.1991г. постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР празднику придан общероссийский статус.

День памяти равноапостолов, проповедников христианства и просветителей, создателей славянской письменности и азбуки (кириллицы) Кирилла и Мефодия. Самые ранние данные по празднованию 11 мая (ст. стиль) дня равноапостольных святых просветителей Кирилла и Мефодия, известных также как «Солунские братья», датируются XII веком. В отдельности память святого Кирилла отмечается 14 февраля, святого Мефодия – 6 апреля, в дни их смерти.

Празднование памяти святых братьев ещё в старые времена имело место у всех славянских народов, но затем, под влиянием исторических и политических обстоятельств, было утрачено. В начале XIX века, вместе с возрождением славянских народностей, обновилась и память славянских первоучителей. В 1863г. Российский Святейший Синод постановил праздновать память святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю).

24 – День кадрового работника (День кадровика), неофициальный.

Отмечается в России с 2005г. по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. 24.05.1835г. в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму» – первый документ, регламентирующий взаимоотношения работодателя и наемного работника в нашей стране.

Поскольку День кадровика в России не утвержден официально, помимо 24 мая у него есть несколько других дат, более или менее популярных в России. Так, например, ряд источников предлагает отмечать День кадровика 12 октября.

24 – Европейский день парков (The European Day of Parks).

Учрежден в 1999г. Федерацией ЕВРОПАРК, объединяющей охраняемые природные территории в 36 европейских странах. 24.05.1909г в Европе, в Швеции, были созданы первые девять Национальных парков.

25 – День филолога, неофициальный.

В России – профессиональный праздник учителей русского языка и литературы, библиотекарей, выпускников и преподавателей филологических факультетов вузов. Отмечается вслед за Днем славянской письменности и культуры.

25 – День нерпенка – детский и молодежный экологический праздник.

Изначально носил региональный характер, но со временем был включен в календарь экологических дат практически во всей России.

Инициаторами проведения первого Дня нерпенка стали иркутские экологи и волонтеры в 2003г. Его целью было привлечь внимание общественности к проблеме истребления детенышей байкальской нерпы (байкальского тюленя) и загрязнение среды его обитания.

25 – День Африки (День освобождения Африки).

Изначально – День свободы Африки, отмечался 15 апреля. 15.04.1958г. в Аккре африканские лидеры и политические активисты собрались на первую Конференции независимых африканских государств. На конференции был учрежден День свободы Африки, который должен был символизировать твердое намерение африканских народов освободиться от иностранного правления и эксплуатации. 25.05.1963г. в Аддис-Абебе состоялась 1-я конференция правительств африканских стран, на которой была создана межгосударственная Организация африканского единства (ОАЕ). На этом собрании День свободы Африки был переименован в День освобождения Африки и перенесен на 25 мая. Несмотря на то, что в 2002 году Организация африканского единства прекратила свое существование, а на смену ей пришел Африканский союз, дату образования ОАЕ продолжают отмечать как День Африки.

25 – Международный День пропавших детей (International Missing Children Day).

Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки.

В этот день в 1979г. по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом.

В 1997г. был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC). Именно по его инициативе в 2010г. и был учрежден Международный День пропавших детей и установлена его дата.

25 – Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day).

Отмечается с 2009г. по инициативе Европейской тироидной ассоциации (ETA), занимающейся изучением вопросов, связанных с щитовидной железой и ее заболеваниями.

26 – День российского предпринимательства.

Установлен Указом Президента РФ В.В.Путина «О Дне российского предпринимательства» № 1381 от 18.10.2007г.

Отмечается в день принятия закона о кооперации в 1988г.

26 – День сварщика, неофициальный. Отмечается в последнюю пятницу месяца с начала 90-х годов XX века.

26 – Европейский День соседей (European Neighbours Day).

Основатель праздника – француз А. Перифан, координатор Европейского дня соседей и Президент Европейской федерации местного единения.

У праздника, который проводится в последнюю пятницу месяца, свыше 1200 партнеров в более чем 30 странах-участницах.

27 – Всероссийский день библиотек.

Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина № 539 «Об установлении общероссийского дня библиотек» от 27.05.1995г.

Дата приурочена ко дню основания в 1795г. первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.

27 – День основания города Санкт-Петербурга.

Датой рождения Санкт-Петербурга считается закладка Петром I на Заячьем острове в устье реки Невы Петропавловской крепости 27 мая 1703г.

27 – Международный день рассеянного склероза.

Учрежден в 2009г. Международной Федерацией обществ рассеянного склероза. Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга.

28 – День пограничника.

Установлен постановлением Совета Министров СССР от 15.05.1958г.

Отмечается в день подписания В.И.Лениным Декрета Совнаркома «Об учреждении пограничной охраны республики» 28.05.1918г. Тогда же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России.

24.11.1920г. ответственность за охрану границы РСФСР была передана Особому отделу ВЧК. 27.09.1922г. был сформирован Отдельный пограничный корпус войск ОГПУ. С июля 1934г. руководство погранвойсками осуществляло Главное управление пограничной и внутренней охраны НКВД СССР, с 1937г. – Главное управление пограничных и внутренних войск НКВД СССР, с февраля 1939г. – Главное управление пограничных войск НКВД СССР. В 1946г. пограничные войска были переданы в ведение вновь созданного Министерства государственной безопасности СССР, а в 1953г. – МВД СССР. В 1957г. было создано Главное управление пограничных войск КГБ. К декабрю 1991г. после реорганизации КГБ СССР Главное управление пограничных войск было упразднено и образован Комитет по охране государственной границы СССР. В сентябре-октябре 1992г. погранвойска на территории РФ вошли в состав Министерства безопасности РФ. 30.12.1993г. на базе Пограничных войск упразднённого Министерства безопасности РФ была образована Федеральная пограничная служба – Главное командование Пограничных войск РФ. 30.12.1994г. переименована в Федеральную пограничную службу России (ФПС России). 11.03.2003г. функции ФПС вновь переданы в ведение ФСБ России, при которой была создана Пограничная служба (преобразование вступило в силу 01.07.2003г.).

28 – День химика.

Первоначально установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.05.1965г., отмечается в последнее воскресенье месяца.

В Мурманской области День химика отмечается в городе Кировске, градообразующим предприятием для которого является ОАО «Апатит» холдинга «ФосАгро».

28 – Международный день действий за женское здоровье (International Day of Action for Women's Health).

Инициирован в ходе Международной встречи по вопросам женского здоровья в 1987г. в Коста-Рике и отмечается с этого года. Официально признан правительствами ряда стран, а также многими международными здравоохранительными организациями.

28 – День оптимизатора Рунета.

Профессиональный праздник оптимизаторов Рунета, или SEO-администраторов. Аббревиатура SEO (Search Engine Optimization) обозначает различные методы работы с поисковыми системами – с целью роста позиций ресурса в поисковой выдаче по определенным запросам пользователей.

Впервые отмечался в 2006г. Дату празднования SEO-специалисты определили произвольно – голосованием на форуме Searchengines.

28 – День брюнеток.

Дата празднования установлена на три дня ранее, чем у светловолосых представительниц прекрасного пола.

Когда и благодаря кому появился День брюнеток, неизвестно. Предположительно, это ответный праздник на День блондинок.

29 – Международный день миротворцев ООН (International Day of United Nations Peacekeepers).

Объявлен 29.09.2002г. Генеральной Ассамблеей ООН.

В этот день в 1948г. Совет Безопасности ООН учредил первую миссию по поддержанию мира.

29 – День военного автомобилиста.

Учрежден приказом министра обороны РФ И.Д.Сергеева 24.02.2000г.

Согласно Указу императора России Николая II 29.05.1910г. в Санкт-Петербурге была образована первая учебная автомобильная рота.

29 – День ветеранов таможенной службы.

Учрежден постановлением исполкома Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы от 10.06.1999г. на основании предложений, поступивших от ветеранских организаций таможенных органов.

29.05.1918г. вышел декрет Совнаркома СССР «О разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений». По сути, этот день является днём рождения советской таможенной службы. Вплоть до распада СССР, 29 мая, в память об этом событии, в Советском Союзе отмечался День советского таможенника.

День таможенника РФ отмечается 25 октября.

29 – Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day).

Учрежден по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов (World Gastroenterology Organisation, WGO).

Фактически организация была основана в 1935 году на первом Международном гастроэнтерологическом конгрессе в Брюсселе. Но официальной датой ее основания принято считать 29 мая 1958 года, когда на первом Всемирном гастроэнтерологическом конгрессе в Вашингтоне был принят устав организации. День принятия устава WGO решено было объявить Днем здорового пищеварения.

30 –Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.

Проводится с 1998г.по решению Всемирной организации здравоохранения под эгидой GINA – Глобальной инициативы по бронхиальной астме.

30 – Международный день феминизма.

Дата приурочена ко дню казни Жанны д’Арк (06.01.1412 -30.05.1431).

31 – День российской адвокатуры, неофициальный.

Учрежден 08.04.2005г. Вторым Всероссийским съездом адвокатов.

31.05.2002г. Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

31 – Всемирный день без табака (World No Tobacco Day).

Объявлен на 42-й сессии Всемирной организации здравоохранения в 1988г. по инициативе Международного общества онкологов.

В мае 2003г. ВОЗ была принята Конвенция по борьбе против табака, к которой присоединились более 90 стран, в том числе и Россия.

День отказа от курения отмечается также в третий четверг ноября.

31 – Всемирный день блондинок. Отмечается с 2006г.

