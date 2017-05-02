Ледокол «Новороссийск» начал ледовые испытания в Карском море

02 Мая 2017 года, 15:28

РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Дизель-электрический ледокол «Новороссийск» приступил к ледовым испытаниям в Карском море. Об этом сообщили в пресс-службе Росморпорта. Судно покинуло порт Мурманск 29 апреля.

Ледоколу предстоит преодолеть непрерывным ходом со скоростью 2 узла сплошное ледяное поле толщиной 1 метр, а также выполнить ледокольные операции при толщине льда до 1,5 м.

Дизель-электрический ледокол «Новороссийск» пополнил флот ФГУП «Росморпорт» в конце декабря 2016 года. Он является одним из трех современных линейных дизель-электрических ледоколов, построенных в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)».