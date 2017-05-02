Концессионное предложение по «Белкомуру» обсудили в Китае

02 Мая 2017 года, 18:20

КИТАЙ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — График подготовки концессионного предложения по проекту строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» обсудили на совещании проектного комитета в Пекине. Как сообщают в пресс-службе правительства Архангельской области, участие во встрече с китайской компанией-инвестором приняли председатель правительства региона Алексей Алсуфьев и генеральный директор компании «Белкомур» Владимир Щелоков.

Реализация проектов строительства магистрали «Белкомур» и глубоководного района «Северный» Архангельского морского порта предполагается на условиях частно-государственного партнёрства. Финансовая модель проекта разработана совместно с потенциальным инвестором – китайской компанией «Poly International».

Комплекс работ, который предстоит провести в ближайшее время, разбит на четыре основных блока: финансовый, юридический, технический, маркетинговый. Уже определены параметры логистических цепочек от точек зарождения грузов до точек отправки потребителям.

«Грузовой маршрут по магистрали «Белкомур» на 850 км короче существующего пути до Архангельского порта и на 300–400 км короче, чем в направлении других портов Северо-Запада и Балтики. Чем короче расстояние, тем ниже стоимость груза в конечной точке или точке его дальнейшей отправки», - считает Щелоков. По его данным, концессионное предложение будет подготовлено и внесено на рассмотрение в Правительство РФ уже в этом году.

Напомним, что «Белкомур» — это часть федерального транспортного проекта оси «Восток-Запад» и комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития Пермского края, республики Коми и Архангельской области.