Лидера карельского «Яблока» выпустят из тюрьмы Испании

02 Мая 2017 года, 16:00

ИСПАНИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Завтра лидер карельского «Яблока» Василий Попов окажется на свободе. Он будет отпущен из тюрьмы Мадрида в связи с изменением меры пресечения на подписку о невыезде. Судебное разбирательство по его делу может затянуться на срок до двух лет, и все это время политик должен будет оставаться на испанской территории.

«Во время заседания на прошлой неделе прокуратура Испании от имени российской стороны потребовала, чтобы Попова немедленно выдали России, но в удовлетворении требования было отказано», – передает «Губернiя Daily».

Напомним, Финляндия предоставила Василию Попову политическое убежище и разрешила выезд за пределы страны, вернув загранпаспорт.