Сайт Общественного совета Мурманска занял 77 место в рейтинге информационной открытости

02 Мая 2017 года, 16:15

РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — Общественный совет Мурманска занял 77 метро в рейтинге «Инфометра» по уровню инфооткрытости общественных советов в крупных городах России.

Целью исследования являлось изучение того, как публикуются на сайтах городских администраций сведения о субъектах общественного контроля в городах с населением более 100 тысяч человек. Выяснилось, что в 128 городах из 166 размещается информация о деятельности советов, однако часто этих сведений недостаточно, информация плохо структурирована, ее сложно найти или пользоваться ей неудобно.

Общий уровень открытости городских общественных советов составил 19,9%. В частности, странице мурманского общественного совета не хватает контактных сведений, а также плана работы и анонсов заседаний.