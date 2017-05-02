Сайт Общественного совета Мурманска занял 77 место в рейтинге информационной открытости

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори»
Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус»
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 29.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,6231
0,1651
1 USD
Доллар США
56,9838
0,0131
1 EUR
Евро
62,0440
-0,1224
10 NOK
Норвежских крон
66,7195
0,0598
10 SEK
Шведских крон
64,4169
-0,3005
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.4 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

В Кандалакше ожидается усиление ветра
02 Мая 2017, 15:05
В Кандалакше ожидается усиление ветра
Смертность опережает рождаемость в Мурманской области
02 Мая 2017, 14:56
Смертность опережает рождаемость в Мурманской области
График выплаты пенсии в майские праздники
02 Мая 2017, 13:11
График выплаты пенсии в майские праздники
Медведев поручил проработать вопрос о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам
02 Мая 2017, 12:28
Медведев поручил проработать вопрос о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам
 
 
 
 

Самое читаемое

Ошибка юности может стоить жительнице Заполярного свободы
02 Мая 2017, 09:20
По факту самоубийства мужчины в Североморске проводится проверка
01 Мая 2017, 17:45
Мурманчанин Петр Барышкин – призер всероссийской олимпиады школьников по географии
02 Мая 2017, 12:40
Женщина, сбитая на переходе в Мончегорске, скончалась в больнице
02 Мая 2017, 14:40
Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
02 Мая 2017, 09:37
Владимир Путин подписал закон о сокращении дополнительных отпусков для муниципальных служащих
02 Мая 2017, 11:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Сайт Общественного совета Мурманска занял 77 место в рейтинге информационной открытости
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 16:15

Сайт Общественного совета Мурманска занял 77 место в рейтинге информационной открытости


РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — Общественный совет Мурманска занял 77 метро в рейтинге «Инфометра» по уровню инфооткрытости общественных советов в крупных городах России.

Целью исследования являлось изучение того, как публикуются на сайтах городских администраций сведения о субъектах общественного контроля в городах с населением более 100 тысяч человек. Выяснилось, что в 128 городах из 166 размещается информация о деятельности советов, однако часто этих сведений недостаточно, информация плохо структурирована, ее сложно найти или пользоваться ей неудобно.

Общий уровень открытости городских общественных советов составил 19,9%. В частности, странице мурманского общественного совета не хватает контактных сведений, а также плана работы и анонсов заседаний.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Прокуратура против банкоматов и кофейных аппаратов в МГТУ
2.
Мурманчанин Петр Барышкин – призер всероссийской олимпиады школьников по географии
3.
Общегородской субботник прошел в Мурманске на выходных
4.
В Мурманске началось оглашение приговора по делу о крушении СПБУ «Кольская»
5.
Мурманчанин получил условный срок за хранение наркотиков в крупном размере
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта