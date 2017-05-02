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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

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Екатерина Крюкова:

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Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Кольская АЭС получила статус ПСР-предприятия
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 16:30

Кольская АЭС получила статус ПСР-предприятия


РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — Кольской АЭС присвоено звание ПСР-предприятия. Производственная система «Росатом» (ПСР) является главным стратегическим средством повышения эффективности деятельности концерна. Система начала активно внедряться в концерне с 2009 года.

ПСР — это один из эффективных инструментов для решения стоящих перед концерном задач. Система позволяет обеспечить достижение стратегических целей посредством реализации совокупности производственных, управленческих и вспомогательных процессов. На каждой АЭС определены производственные участки для внедрения ПСР. В процессе внедрения были разработаны детализированные суточные графики ремонта, журналы сменных заданий и ежедневные суточные задания, подготовлены маркирующие стикеры для оборудования и запчастей. В рамках внедрения ПСР была сокращена продолжительность ремонтов, а также достигнута финансовая и энергетическая выгода.

Как сообщают в компании, 94% помещений Кольской АЭС соответствуют оценке «хорошо», а средняя оценка по итогам аудита составляет 4,2 балла. Кроме того, более 450 сотрудников станции прошли обучение инструментам производственной системы «Росатома», было подано свыше 2 тысяч предложений по улучшению работы, а также реализовано 111 ПСР-проектов. Общий уровень вовлеченности сотрудников превысил 83%, поэтому экспертный совет принял решение, что коллектив Кольской АЭС заслужил звание ПСР-предприятия.

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