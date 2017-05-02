Кольская АЭС получила статус ПСР-предприятия

02 Мая 2017 года, 16:30

РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — Кольской АЭС присвоено звание ПСР-предприятия. Производственная система «Росатом» (ПСР) является главным стратегическим средством повышения эффективности деятельности концерна. Система начала активно внедряться в концерне с 2009 года.

ПСР — это один из эффективных инструментов для решения стоящих перед концерном задач. Система позволяет обеспечить достижение стратегических целей посредством реализации совокупности производственных, управленческих и вспомогательных процессов. На каждой АЭС определены производственные участки для внедрения ПСР. В процессе внедрения были разработаны детализированные суточные графики ремонта, журналы сменных заданий и ежедневные суточные задания, подготовлены маркирующие стикеры для оборудования и запчастей. В рамках внедрения ПСР была сокращена продолжительность ремонтов, а также достигнута финансовая и энергетическая выгода.

Как сообщают в компании, 94% помещений Кольской АЭС соответствуют оценке «хорошо», а средняя оценка по итогам аудита составляет 4,2 балла. Кроме того, более 450 сотрудников станции прошли обучение инструментам производственной системы «Росатома», было подано свыше 2 тысяч предложений по улучшению работы, а также реализовано 111 ПСР-проектов. Общий уровень вовлеченности сотрудников превысил 83%, поэтому экспертный совет принял решение, что коллектив Кольской АЭС заслужил звание ПСР-предприятия.