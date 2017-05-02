«МегаФон» проводит акцию «Звонок Однополчанину»

02 Мая 2017 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – В преддверии 72 годовщины со дня Великой Победы Мурманское отделение «МегаФона» проводит акцию «Звонок Однополчанину». Ветераны, дети войны и труженики тыла, а также участники других военных действий смогут бесплатно позвонить в любой город России, чтобы поздравить своих друзей и боевых товарищей.

Акция «Звонок Однополчанину» — еще один способ выразить уважение людям, сделавшим так много для защиты Отечества. С 1 по 10 мая в салонах связи компании «МегаФон», участвующих в акции, все ветераны, дети войны (1928-1945 г.р.) и труженики тыла могут бесплатно позвонить в любую точку страны. Консультанты «МегаФона» предоставят мобильный телефон, помогут набрать код нужного города и телефонный номер.

Пунктами переговоров на это время стали салоны связи компании «МегаФон» по Мурманску и области:

- Мурманск пр. Ленина, 34 (ТРЦ «Мурманск Молл»), пр. Ленина, 50 (ТЦ «Детский мир»), пр. Ленина, 80, ул. Ленинградская, 20/3 (ТЦ «Волна»), ул. Коминтерна, 14/16 (Привокзальная площадь), ул. Баумана, 89 (магазин «Лакомка»), пр. Героев-североморцев, 33А, ул. Лобова, 40;

- Североморск ул. Советская, 24, ул. Сивко, 2;

- Полярный ул. Гагарина, 4;

- Снежногорск ул. Стеблина, 8;

- Гаджиево ул. Ленина, 57А;

- Заполярный ул. Советская, 8;

- Заозерск ул. Ленинского Комсомола, 1А;

- Никель ул. Победы, 14;

- Оленегорск ул. Строительная, 38;

- Мончегорск ул. Металлургов, 18, ул. Металлургов, 34;

- Кировск ул. Юбилейная, 13;

- Апатиты пр. Ленина, 4 (ТЦ «Хибины»);

- Полярные Зори ул. Сивко, 3;

- Ковдор ул. Ленина, 10;

- Кандалакша ул. Первомайская, 61.