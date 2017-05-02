Ушел из жизни почётный полярник России Александр Орлов

02 Мая 2017 года, 17:50

РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – На 62 году жизни скончался исполнительный директор Экспедиционного центра Русского географического общества, вице-президент Ассоциации полярников Александр Валентинович Орлов, передает сайт РГО.

Орлов родился 28 сентября 1955 года в Москве. Окончил Академию гражданской авиации в Ленинграде. Имеет высшую квалификацию по специальности «Навигация воздушных судов». Штурман первого класса с общим налётом более 10000 часов. Почётный полярник России. Обладатель ордена Мужества и ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ. Мастер спорта и заслуженный тренер России. Председатель попечительского совета Федерации Авиамодельного спорта Москвы.

В 2001 году Александр Орлов возглавил экспедиционную деятельность ассоциации в должности вице-президента. В 2002 году организовал сезонную дрейфующую базу «Барнео» в районе Северного полюса для сохранения опыта работы в арктических широтах.

В 2003 году Орлов предложил возобновить научные работы на российских дрейфующих станциях «Северный полюс». Последняя такая станция, СП-31, была закрыта в 1999 году. После принятия положительного решения Орлов возглавил работы по организационно-методической подготовке, логистике и техническому оснащению годового дрейфа СП-32, нашёл финансирование для проекта. Руководил высадкой команды, занимался обустройством станции и строительством ледового аэродрома, во время дрейфа обеспечивал жизнедеятельность базы. Открытие СП-32 положило начало регулярной работе российских учёных в районе Северного полюса.

В декабре 2004-январе 2005 года Александр Орлов организовал крупную антарктическую экспедицию для возвращения в Россию после трехлетней зимовки на Южном полюсе сломанного самолёта Ан-3Т. Являясь техническим руководителем экспедиции, вместе с ремонтной бригадой провёл в Антарктиде около месяца. Его решения позволили в сложных погодных условиях восстановить лётную годность самолёта и успешно выполнить беспосадочный перелёт от Южного полюса до станции Мак-Мёрдо протяжённостью более 1200 км.

С 2011года Орлов является исполнительным директором Экспедиционного центра Русского географического общества. В 2015 году по распоряжению председателя Правительства России вошел в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В этом же году был избран членом экспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.