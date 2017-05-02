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Главная » НОВОСТИ » Первая многозайбойная скважина пробурена на платформе Приразломная
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 16:47

Первая многозайбойная скважина пробурена на платформе Приразломная


РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — «Газпром нефть» пробурила первую многозабойную скважину по технологии «рыбья кость». Скважина пробурена и введена в эксплуатацию на платформе Приразломная.

Скважина имеет множество горизонтальных ответвлений, а выбранная траектория стволов позволяет существенно увеличить охват нефтенасыщенных участков пласта. Новая скважина стала четвертой нагнетательной на «Приразломной». Сейчас на платформе введены в эксплуатацию одиннадцать скважин: шесть добывающих, четыре нагнетательных и одна поглощающая.

Используемая при строительстве технология «рыбья кость» не требует строительства отдельной скважины на каждый горизонтальный ствол, тем самым уменьшая объем производственных работ и расходов на бурение. Каждое горизонтальное ответвление, направленное в отдельный нефтяной участок, увеличивает приемистость скважины и площадь дренирования. Вместе с тем процесс бурения многозабойных скважин с траекторией «рыбья кость» является более трудоемким в сравнении с традиционными горизонтальными, сообщают в компании.

«В результате слаженной работы команды «Газпром нефть шельфа» дополнительные горизонтальные стволы были пробурены за один рейс, при этом на пять дней раньше запланированного срока. Для развития уникального российского проекта на арктическом шельфе используются самые современные технологии — эффективные и безопасные», - отметил заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» Андрей Патрушев.

Фото: gazprom-neft.ru

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