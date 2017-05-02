Мурманск: прогноз отключений на 3 мая

МУРМАНСК/ 2 мая - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 мая.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 15.00 пр. Тарана, 2, 4, 13, 15, 17, 17а, 19а, 19/2, 21, 23, 25
ул. Полярной Правды, 2, 2а
ул. Сомова, 3, 4, 6, 8, 9, 11
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 15.00 ул. Советская (жилой район Росляково), 1, 3
Североморское шоссе (жилой район Росляково), 8
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Лобова, 33/2
ул. Марата, 6, 18
ул. Нахимова, 17, 19, 29
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 14.30 ул. Полярный Круг, 4, 5, 6
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.