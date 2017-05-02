Мокрый снег с ветром ожидаются в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - 3 мая Кольский полуостров будет находиться в тыловой части циклона с центром в Канино-Колгуевском районе. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег. Ожидается также сильный северо-западный ветер. Температура воздуха от -1 до +4 градусов.
На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер северо-западный 15-17 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +1 градус, ветер северо-западный 8-13 м/с.