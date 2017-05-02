Пекарей апатитского ресторана по ночам держат взаперти

03 Мая 2017 года, 08:25

АПАТИТЫ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудников апатитского МУП «Заполярье», оказывающего услуги общественного питания и поставки продуктов, по ночам держат в цехах взаперти. Об этом стало известно минувшей ночью, когда одной из пекарей потребовалось вызвать «скорую».

«Дверь, ведущая в служебные помещения муниципального предприятия, была заблокирована снаружи полосой металла и висячим замком», - пишет Хибинформбюро.

Врачи, прибывшее на место, собрались было вызывать спасателей для вскрытия двери, однако всё же нашёлся человек, который отворил замок.

Сотрудницы МУП «Заполярье» рассказали, что запирают их с целью предотвратить воровство на предприятии. Раньше эту задачу выполнял охранник, который уволился.