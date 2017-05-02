Ростелеком открыл новую опцию «Фогейм» в уникальном тарифном плане «Игровой»

03 Мая 2017 года, 09:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - Ростелеком в Мурманской области расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» на услугу «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. С 20 апреля 2017 года пользователям тарифа стала доступна для подключения новая опция от сервиса 4game («Фогейм»): она дает преимущества в популярных играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

«Ростелеком» – интернет-провайдер №1 в России по количеству абонентов широкополосного доступа в интернет1, обслуживает более 12,3 млн домохозяйств и предприятий. Предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний интернет», соответствующую различным стилям потребления услуги, «Ростелеком» также развивает нишевые предложения для клиентов с четкими предпочтениями. Одно из таких целевых предложений – тарифный план «Игровой», который стал доступен для подключения в начале 2016 года и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

4game (Фогейм) от компании Innova – одна из крупнейших игровых платформ в России и СНГ, имеет 25 млн зарегистрированных пользователей. Платформа представляет суперпопулярные во всем мире: многопользовательскую ролевую онлайн-игру Lineage 2, многопользовательскую экшн-игру Blade and Soul и шутер Point Blank. Все игры русифицированы и адаптированы для нашей страны, имеют круглосуточную техническую поддержку на русском языке.

При подключении опции «Фогейм» пользователи тарифа «Игровой» получают welcome-бонус, а также игровые преимущества, которые позволяют быстрее добиваться высоких результатов в онлайн-играх платформы. Ежемесячная стоимость тарифного плана «Игровой» не изменится: в Мурманске и области она составляет 850-900 рублей (скорость доступа – до 100 Мбит/с).

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком», на сайте 4game.rt.ruи по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.



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1По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» по итогам 2016 года.