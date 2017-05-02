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Главная » НОВОСТИ » Прокуратура нашла виновных в отключении электроснабжения в Апатитах
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 09:21

Прокуратура нашла виновных в отключении электроснабжения в Апатитах


АПАТИТЫ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Причиной отключения электроснабжения в 30 домах Апатитов послужили ошибочные действия оперативного персонала Апатитской электросетевой компании. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области. Напомним, инцидент произошёл 14 апреля около 9 часов утра.

По данным ведомства, сотрудники МУП «АЭСК» нарушили последовательность операций при выполнении отдельных видов переключений в электроустановках.

Так, дежурный диспетчер неверно определил порядок выполнения переключений электроустановок и перед выдачей распоряжения на выполнения переключений электроустановок допустил ошибку при проверке бланка переключений электроустановок. Электромонтер ОВБ, являясь ответственным лицом по контролю правильности переключений электроустановок, неверно определил последовательность операций при выполнении переключений.

С целью устранения причин, способствовавших нарушению закона, прокуратурой города внесено представление в адрес директора предприятия.

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