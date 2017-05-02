Набирает популярность видео качелей в сугробах Мурманской области

03 Мая 2017 года, 09:35

СНЕЖНОГОРСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В интернете набирает популярность видео, снятое в Снежногорске Мурманской области. На видеоролике запечатлён ребёнок, который катается на качелях. Вот только качели не простые, а почти по самую верхушку находятся в снежной яме. Видимо, кто-то из заботливых родителей решил откопать их после интенсивных метелей.

Видео опубликовано пользователем Алексеем Бугаевым 23 апреля. За это время ролик посмотрели более 110 тысяч раз. Кроме того, он распространился в виде коротких анимации в различных пабликах.