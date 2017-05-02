Руководство Мурманска отчиталось о своих доходах

03 Мая 2017 года, 09:47

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Задекларированный доход мэра Мурманска Дмитрия Филиппова за 2016 год составил 1,59 млн рублей. Соответствующая информация была опубликована на сайте местного совета депутатов. В собственность главы города находится трёхкомнатная квартира площадью 79,9 квадратных метров, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска.

Глава администрации областного центра Андрей Сысоев в минувшем году заработал 3,38 млн рублей, в том числе по основному месту работы – 3,09 млн рублей. В индивидуальной собственности сити-менеджера находится две квартиры, а также 1/2 доли в квартире, два гаража и 1/2 доли в офисном помещении. Сысоев также владеет автомобилем CHEVROLET VIVA.