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Сари
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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

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Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

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Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

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Главная » НОВОСТИ » Детский сад в Североморске-3 будет построен к концу этого года
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 10:00

Детский сад в Североморске-3 будет построен к концу этого года


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин вчера, 2 мая, провел очередное оперативное совещание с руководителями исполнительных органов государственной власти Мурманской области и главами администраций муниципальных образований. Как сообщают в областном правительстве, главной темой совещания стала ситуация со строительством и капитальным ремонтом объектов по муниципальным заказам и с участием средств областного бюджета.

В частности, первый замглавы администрации Североморска Ирина Долгушина отчиталась о ходе строительства детского сада в Североморске-3. По словам Долгушиной, график позволяет гарантировать завершение работ к середине декабря этого года. Сейчас ситуация не вызывает у властей опасения — в связи со сменой подрядчика работы на объекте активизировались.

Напомним, что строительство детского сада в Североморске-3 должно было полностью обеспечить местами детей, живущих в гарнизоне. Решение о строительстве было принято в 2014 году, на работы администрация ЗАТО отвела 19 месяцев, однако позже контракт от первого подрядчика был признан недействительным. Договор со вторым удалось заключить к 2015 году, строительство должно было завершиться уже в этом году, однако в конце прошлого года работы на участке приостановились, а застройщик попал в реестр недобросовестных поставщиков. Новый застройщик был найден только в марте этого года. По предварительным данным, в настоящий момент в очереди на получение места в дошкольном учреждении находится более тысячи малышей.

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