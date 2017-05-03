Детский сад в Североморске-3 будет построен к концу этого года

03 Мая 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин вчера, 2 мая, провел очередное оперативное совещание с руководителями исполнительных органов государственной власти Мурманской области и главами администраций муниципальных образований. Как сообщают в областном правительстве, главной темой совещания стала ситуация со строительством и капитальным ремонтом объектов по муниципальным заказам и с участием средств областного бюджета.

В частности, первый замглавы администрации Североморска Ирина Долгушина отчиталась о ходе строительства детского сада в Североморске-3. По словам Долгушиной, график позволяет гарантировать завершение работ к середине декабря этого года. Сейчас ситуация не вызывает у властей опасения — в связи со сменой подрядчика работы на объекте активизировались.

Напомним, что строительство детского сада в Североморске-3 должно было полностью обеспечить местами детей, живущих в гарнизоне. Решение о строительстве было принято в 2014 году, на работы администрация ЗАТО отвела 19 месяцев, однако позже контракт от первого подрядчика был признан недействительным. Договор со вторым удалось заключить к 2015 году, строительство должно было завершиться уже в этом году, однако в конце прошлого года работы на участке приостановились, а застройщик попал в реестр недобросовестных поставщиков. Новый застройщик был найден только в марте этого года. По предварительным данным, в настоящий момент в очереди на получение места в дошкольном учреждении находится более тысячи малышей.