Сотрудникам снежногорской организации задолжали по зарплате 13 миллионов рублей

03 Мая 2017 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В отношении генерального директора коммерческой организации, осуществляющей строительно-монтажные работы на территории Мурманской области, заведено уголовное дело. Он уклонялся от выплаты заработной платы и иных выплат с декабря 2016 по март 2017 года. Ему инкриминируется часть первая статьи 145.1 УК. Общая сумма долга составила свыше 13 миллионов рублей.

В настоящий момент следственный комитет проводит расследование.

«Будут детально выяснены мотивы, которыми руководствовался работодатель, нарушая требования трудового законодательства, приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав пострадавших и возмещения причиненного ущерба в полном объеме», – говорится в сообщении Следственного комитета по Мурманской области.

По информации «Би-порта» речь может идти о компании из Снежногорска.

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