В России снизилось потребление алкоголя

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори»
Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус»
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Праздник весны и трудящихся! Как в Мурманске отметили Первомай?
 
 
 
 

Курсы валют 03.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,3767
-0,2464
1 USD
Доллар США
56,9518
-0,0320
1 EUR
Евро
62,1515
0,1075
10 NOK
Норвежских крон
66,2839
-0,4356
10 SEK
Шведских крон
64,4040
-0,0129
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

7.3 м/с
давление 769.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Промышленное производство Мурманской области выросло на 13,5%
03 Мая 2017, 12:11
Промышленное производство Мурманской области выросло на 13,5%
О поступлении в «Нахимовку» расскажут в Североморске
03 Мая 2017, 10:10
О поступлении в «Нахимовку» расскажут в Североморске
Руководство Мурманска отчиталось о своих доходах
03 Мая 2017, 09:47
Руководство Мурманска отчиталось о своих доходах
Мончегорскую вечернюю школу могут закрыть
03 Мая 2017, 09:38
Мончегорскую вечернюю школу могут закрыть
 
 
 
 

Самое читаемое

Женщина, сбитая на переходе в Мончегорске, скончалась в больнице
02 Мая 2017, 14:40
Военнослужащий пытался ограбить банк в Мурманской области
02 Мая 2017, 15:40
Набирает популярность видео качелей в сугробах Мурманской области
03 Мая 2017, 09:35
Пекарей апатитского ресторана по ночам держат взаперти
03 Мая 2017, 08:25
Смертность опережает рождаемость в Мурманской области
02 Мая 2017, 14:56
Торговцев боеприпасами задержали в Мурманской области
02 Мая 2017, 18:19
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В России снизилось потребление алкоголя
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 11:29

В России снизилось потребление алкоголя


РОССИЯ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В прошлом году россияне стали употреблять меньше спиртного, следует из доклада «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год», с которым ознакомились «Известия».

По данным ведомства видно, что тренд на снижение потребления спиртного наблюдается не первый год. По статистике министерства, в 2014 году показатель потребления алкоголя составлял 11,78 л на душу населения, в 2013 — 11,87 л.

Данные Минздрава подтверждает информация Росстата о спаде продаж горячительных напитков. Из доклада «Социально-экономическое положение России» с уточненными данными за 2016 год следует, что продажи спиртного в перерасчете на абсолютный алкоголь составили 968 млн л — на 2,4% меньше, чем годом ранее. Больше всего сократились продажи слабоалкогольных напитков (на 12,2%), шампанских и игристых вин (на 6,9%) и напитков на основе пива (на 5,6%). Почти на прежнем уровне остались продажи водки и ликеро-водочных изделий (–0,6%). Объем продажи коньяков снизился на 2,4%, «тихих» вин — на 3,1%. При этом на 40,6% больше было куплено сидра, пуаре, медовухи и других напитков из категории «прочая алкогольная продукция».

Генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз уточнил, что за прошлый год среднестатистический россиянин выпил 50 л пива, 3,5 л пивных напитков, 0,7 л слабоалкогольных напитков, 3,5 л вина, 2 л винных напитков, 1,1 л шампанского, 6,7 л водки и ликеро-водочных изделий, 0,75 л коньяка и 0,25 л виски, рома, джина, текилы или абсента.

Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко сообщила, что также наблюдает уменьшение потребления спиртного россиянами.

«Последние пять лет у нас снижаются все показатели наркологической заболеваемости. С 2009 года идет последовательное снижение подушевого потребления алкоголя. Срабатывают социальная реклама, все формы пропаганды — и вот уже среди молодых людей модно вести здоровый образ жизни. Кроме того, стали доступнее альтернативные виды досуга — занятия спортом, например», — сказала Татьяна Клименко. Она добавила, что отчасти снижению потребления спиртного способствует и введенный с 2013 года запрет на его ночную продажу.

Вадим Дробиз полагает, что снижение потребления алкоголя лишь статистическое и связано оно с демографическим «провалом» пьющего населения. При сокращении количества пьющих сокращается и количество употребленного в стране алкоголя, даже если они сохраняют потребление на прежнем уровне.

«Основные потребители алкоголя — это население от 18 до 55 лет. С 1990 по 2002 год был демографический кризис, детей рождалось в два раза меньше. Соответственно, с 2008 года (когда рожденным в 1990 исполнилось 18 лет) мы наблюдаем сокращение группы потребителей алкоголя: из нее выбывает порядка 2 млн человек, а прибывает только порядка 1 млн», — объяснил эксперт.

Потребление алкоголя в России уверенно снижается на протяжении последних лет, доложили в Минздраве. Причиной тому в ведомстве считают последовательную реализацию мер, содержащихся в утвержденной правительством России концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения.

Фото: Twitter

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманской области кур-несушек пустили на мясо
2.
Полицейский в Гаджиево получил по голове
3.
Промышленное производство Мурманской области выросло на 13,5%
4.
Прокуратура проверяет условия работы апатитских пекарей
5.
Изощрённым способом пытались передать наркотики в ревдинскую колонию
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта