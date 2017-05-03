В России снизилось потребление алкоголя

03 Мая 2017 года, 11:29

РОССИЯ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В прошлом году россияне стали употреблять меньше спиртного, следует из доклада «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год», с которым ознакомились «Известия».

По данным ведомства видно, что тренд на снижение потребления спиртного наблюдается не первый год. По статистике министерства, в 2014 году показатель потребления алкоголя составлял 11,78 л на душу населения, в 2013 — 11,87 л.

Данные Минздрава подтверждает информация Росстата о спаде продаж горячительных напитков. Из доклада «Социально-экономическое положение России» с уточненными данными за 2016 год следует, что продажи спиртного в перерасчете на абсолютный алкоголь составили 968 млн л — на 2,4% меньше, чем годом ранее. Больше всего сократились продажи слабоалкогольных напитков (на 12,2%), шампанских и игристых вин (на 6,9%) и напитков на основе пива (на 5,6%). Почти на прежнем уровне остались продажи водки и ликеро-водочных изделий (–0,6%). Объем продажи коньяков снизился на 2,4%, «тихих» вин — на 3,1%. При этом на 40,6% больше было куплено сидра, пуаре, медовухи и других напитков из категории «прочая алкогольная продукция».

Генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз уточнил, что за прошлый год среднестатистический россиянин выпил 50 л пива, 3,5 л пивных напитков, 0,7 л слабоалкогольных напитков, 3,5 л вина, 2 л винных напитков, 1,1 л шампанского, 6,7 л водки и ликеро-водочных изделий, 0,75 л коньяка и 0,25 л виски, рома, джина, текилы или абсента.

Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко сообщила, что также наблюдает уменьшение потребления спиртного россиянами.

«Последние пять лет у нас снижаются все показатели наркологической заболеваемости. С 2009 года идет последовательное снижение подушевого потребления алкоголя. Срабатывают социальная реклама, все формы пропаганды — и вот уже среди молодых людей модно вести здоровый образ жизни. Кроме того, стали доступнее альтернативные виды досуга — занятия спортом, например», — сказала Татьяна Клименко. Она добавила, что отчасти снижению потребления спиртного способствует и введенный с 2013 года запрет на его ночную продажу.

Вадим Дробиз полагает, что снижение потребления алкоголя лишь статистическое и связано оно с демографическим «провалом» пьющего населения. При сокращении количества пьющих сокращается и количество употребленного в стране алкоголя, даже если они сохраняют потребление на прежнем уровне.

«Основные потребители алкоголя — это население от 18 до 55 лет. С 1990 по 2002 год был демографический кризис, детей рождалось в два раза меньше. Соответственно, с 2008 года (когда рожденным в 1990 исполнилось 18 лет) мы наблюдаем сокращение группы потребителей алкоголя: из нее выбывает порядка 2 млн человек, а прибывает только порядка 1 млн», — объяснил эксперт.

Потребление алкоголя в России уверенно снижается на протяжении последних лет, доложили в Минздраве. Причиной тому в ведомстве считают последовательную реализацию мер, содержащихся в утвержденной правительством России концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения.

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