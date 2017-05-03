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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » ЕвроХим готовится к празднованию 72-й годовщины Великой Победы
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 11:50

ЕвроХим готовится к празднованию 72-й годовщины Великой Победы


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко, поддерживая общенародную значимость Дня Великой Победы на государственном и общественном уровне, принимает активное участие в подготовке и проведении его празднования во всех регионах присутствия Компании. В Ковдорском районе градообразующее предприятие – Ковдорский горно-обогатительный комбинат (входит в состав МХК «ЕвроХим») направил на организацию празднования и поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий 800 тысяч рублей.

Участникам и инвалидам войны, солдатам последнего призыва, гражданам, награжденным медалью «За оборону Заполярья», несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, жителям блокадного Ленинграда и солдатским вдовам предприятие направило единовременную финансовую помощь. Каждый участник боевых действий получит по 5 тысяч рублей. Приравненные к ним категории и труженики тыла – по 1 тысяч рублей. Кроме того, ветеранам войны вручат традиционные продуктовые наборы. Помог комбинат и в ремонте двух квартир ветеранов войны в Ковдоре и поселке Енском. Благотворительную помощь Ковдорский ГОК оказал городскому Дворцу культуры для подготовки праздничного митинга и концерта и на организацию «Фронтового огонька» для ветеранов войны.

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Традиционно предприятие принимает активное участие в подготовке города к празднику. На главных улицах города – Ленина, Сухачева, Кирова, Горняков – работники цехов и подразделений в первые майские дни проводят череду субботников. В помощь городу Ковдорский ГОК выделяет уборочную технику: поливочные и пескоуборочные машины. Совет молодых специалистов Ковдорского ГОКа совместно с волонтерами молодежных движений города в эти дни проводит традиционную акцию «Помоги ветерану», в ходе которой молодежь наведет порядок в квартирах ветеранов.

Еще более масштабные акции пройдут в других городах присутствия ЕвроХима. Так, в Волгограде ЕвроХим совместно с Минприроды России заложат «Аллею России», которая даст старт масштабной реконструкции Мамаева кургана.

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