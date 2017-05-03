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Главная » НОВОСТИ » К 2020 году в городах-миллионерах запустят сети 5G
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 14:00

К 2020 году в городах-миллионерах запустят сети 5G


РОССИЯ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – К 2020 году в российских городах с населением более 1 млн человек начнет работать мобильная связь пятого поколения, пишут «Известия». Об этом говорится в проекте программы «Цифровая экономика», подготовленном Министерством связи и массовых коммуникаций России.

По плану Минкомсвязи в 2020 году технология пятого поколения должна заработать в восьми городах, а к 2025 — в 15. Такие сети позволяют обмениваться информацией на скоростях свыше 10 Гбит в секунду — в 30 раз больше, чем в работающих сегодня сетях 4G. Полнометражный фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд.

«Сети мобильной связи переходят в новое поколение примерно раз в 10 лет. Действующий стандарт 4G введен относительно недавно — в 2011 году. Мы считаем, что 5G будет соответствовать этому тренду, доработка и внедрение в коммерческую эксплуатацию произойдут не раньше 2021 года, — отметили в пресс-службе Tele2. — Стандарт 5G позволит использовать все имеющиеся частоты и доступные операторам технологии. Это будет способствовать сокращению операционных затрат и улучшению клиентского опыта».

Официальный представитель МТС Дмитрий Солодовников отметил, что международному сообществу и Международному союзу электросвязи еще предстоит определить сетевую архитектуру, технологии, диапазоны частот для 5G. Официальный представитель «Билайна» Анна Айбашева рассказала, что технология еще не стандартизирована, но операторы готовятся к ее внедрению.

Не дожидаясь стандартизации, операторы уже начали тестировать 5G. Например, в середине апреля 2017 года МТС и Ericsson провели испытания технологии пятого поколения на движущемся прототипе смартфона. В диапазоне частот 14,5–15,3 ГГц была достигнута скорость передачи данных 25 Гбит/с.

«Отдельные решения 5G вендоры и операторы связи могут внедрить уже в 2018 году, — рассказал Солодовников. — Сейчас МТС усиливает мощности сети передачи данных и тестирует технологические решения, чтобы к моменту стандартизации 5G к 2020 году мы были готовы к коммерческому внедрению».

Соглашение о развитии сетей 5G в России в сентябре 2016 года заключили Tele2 и Nokia.

«Стандарт только формируется, и «МегаФон» активно участвует в его развитии, — заявили в пресс-службе компании. — Мы уже продемонстрировали мобильную передачу данных на скорости 1,2 Гбит/с с использованием оборудования Huawei и 5Гбит/с с компанией Nokia. Чемпионат мира по футболу стал дополнительным стимулом для начала работы над внедрением нового стандарта».

Генеральный директор аналитической компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов уверен, что 5G — это технология будущего.

«Сейчас только тестируются элементы инфраструктуры. Нет даже абонентских устройств — телефонов, — объяснил Анкилов. — Из-за того, что подорожало импортное оборудование, операторам сначала надо окупить затраты и заработать на сетях 3G и 4G. Сегодня в России основная масса — порядка 90% абонентов — используют эти технологии. Внедрение пятого поколения произойдет постепенно. Сначала это будет неполное покрытие городов с населением более миллиона. Потом операторы установят оборудование в городах поменьше».

По оценке Константина Анкилова, масштабное строительство сетей 5G обойдется в миллиарды долларов ежегодно.

Фото: Twitter

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