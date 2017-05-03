Прокуратура проверяет условия работы апатитских пекарей

АПАТИТЫ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура города Апатиты проводит проверку по факту условий работы пекарей МУП «Заполярье». Сегодня стало известно, что сотрудники предприятия работают в ночное время взаперти.
«Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в отношении руководства», – рассказали «Би-порту» в Прокуратуре Мурманской области.
Напомним, врачи «скорой», прибывшие для оказания помощи одной из работников долгое время не могли попасть внутрь из-за замка на дверях.
Фото: Depositphotos