Промышленное производство Мурманской области выросло на 13,5%

03 Мая 2017 года, 12:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – По итогам I квартала 2017 года показатели промышленного производства в Мурманской области увеличились на 13,5%. Об этом говорится в докладе регионального министерства экономического развития.

Рост добычи полезных показателей составил за отчётный период 6,2% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. В обрабатывающих производствах рост составил 24,3%.

Пищевых продуктов в I квартале было произведено на 5,8% больше, однако с оглядкой на цены объём отгруженной продукции сократился на 14% до 13,3 млрд рублей.

Как отмечается в докладе больше стали производить мяса убойных животных и птицы (на 16,2% и в 38 раз соответственно), рыбы, рыбного филе и фарша, а также молока. В тоже время на 11,6% сократилось производство хлеба и на 9,7% - кисломолочных продуктов.