3,9 млрд кВТч электроэнергии выработала Кольская АЭС

03 Мая 2017 года, 12:57

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - В апреле 2017 года Кольская АЭС выработала 804,6 млн кВтч электроэнергии, что на 142,4 млн кВтч больше, чем в апреле 2016 года. Всего с начала года станция выработала 3,93 млрд кВтч, сообщили «Би-порту» на станции.

В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1100 МВт. Энергоблок №4, остановленный 24 апреля из-за диспетчерских ограничений, был включен в сеть 29 апреля 2017 года. В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№1, 2, 3 и 4 атомной станции.