В Мурманской области наблюдается миграционный прирост – 89 человек

03 Мая 2017 года, 13:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области на конец февраля 2017 года наблюдался миграционный прирост населения – 89 человек. В региональном министерстве экономического развития отмечают, что это произошло «впервые за многие годы».

«Численность прибывших граждан увеличилась на 4,8%, убывших снизилась на 2,6%. Общий миграционный оборот населения увеличился по сравнению с 2016 годом на 1%», - говорится в докладе ведомства.

Как ранее сообщал «Би-порт», по итогам I квартала естественная убыль населения в регионе составила 300 человек.