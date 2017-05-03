Средняя зарплата по Мурманской области – 48 тысяч рублей

03 Мая 2017 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за два месяца текущего года сложилась в размере 48 тысяч рублей. Такие данные содержатся в докладе министерства экономического развития Мурманской области. При этом среднедушевые доходы населения составили 32203 рубля в месяц, что в реальном выражении выше уровня 2016 года на 4,2 %.

По состоянию на 1 апреля 2017 года суммарная задолженность по заработной плате в регионе составила 154,7 млн рублей. Заработную плату в установленный срок не получили 4 349 работников в 11 организациях.

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