Инфляция в Мурманской области опережает среднероссийскую

03 Мая 2017 года, 14:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - По данным Мурманскстата в первом квартале 2017 года инфляция сложилась на уровне 1,5%. Это выше среднероссийского уровня. Как ранее сообщал «Би-порт», инфляция в России по итогам трёх месяцев года составляла 1%.

С начала года продовольственные товары в среднем подорожали на 2,3%, хотя в среднем по стране рост составил 1,2%. Рост цен на продовольственные товары в первую очередь обусловлен удорожанием большинства видов плодоовощной продукции. В среднем овощи и фрукты за три месяца подорожали на 11,4%.

Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,6%, платные услуги населению – на 0,4%.