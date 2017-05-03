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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » На «Большом Радио» представители уголовно-исполнительных инспекций
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 14:42

На «Большом Радио» представители уголовно-исполнительных инспекций


МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - Почти сто лет назад в России было создано Бюро принудительных работ. Это был прародитель уголовно-исполнительных инспекций. Сегодня они исполняют четыре вида наказаний, которые не связаны с изоляцией граждан от общества. Среди них - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы.

Подробнее о деятельности сотрудников Уголовно-исполнительных инспекций расскажут гости программы «Точка зрения» начальник отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера УИИ УФСИН Виталий Расшивалов и начальник филиала по ЗАТО г.Североморск УИИ УФСИН Светлана Романова. Ведёт программу Андрей Привалихин.

Не пропустите – 4 мая в 10 часов утра на «Большом Радио».

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