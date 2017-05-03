На «Большом Радио» представители уголовно-исполнительных инспекций

03 Мая 2017 года, 14:42

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - Почти сто лет назад в России было создано Бюро принудительных работ. Это был прародитель уголовно-исполнительных инспекций. Сегодня они исполняют четыре вида наказаний, которые не связаны с изоляцией граждан от общества. Среди них - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы.

Подробнее о деятельности сотрудников Уголовно-исполнительных инспекций расскажут гости программы «Точка зрения» начальник отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера УИИ УФСИН Виталий Расшивалов и начальник филиала по ЗАТО г.Североморск УИИ УФСИН Светлана Романова. Ведёт программу Андрей Привалихин.

Не пропустите – 4 мая в 10 часов утра на «Большом Радио».