Адресная материальная помощь ко Дню Победы направлена ветеранам Колэнерго

03 Мая 2017 года, 15:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - По многолетней традиции и в соответствии с Коллективным договором адресная материальная помощь ко Дню Победы направлена 32 участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, вышедшим на пенсию из филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети»).

«К сожалению, с каждым годом ряды наших ветеранов редеют. Материальная поддержка - это самое малое, что мы еще можем сделать для них. Слова искренней признательности всем, кто воевал и восстанавливал нашу страну, энергетику после войны. Сколько бы лет не прошло, память о Великой Победе останется в наших сердцах», - сказал директор Колэнерго Сергей Викулин.

7 и 9 мая энергетики примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на воинском мемориальном комплексе «Долина славы» и в шествиях и митингах, которые пройдут в городах и поселках Мурманской области.