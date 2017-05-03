Делом о запертых апатитских пекарях займётся Следственный комитет

03 Мая 2017 года, 15:13

АПАТИТЫ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Следственный комитет по Мурманской области начал проверку на основании сообщений в СМИ о запертых на ночь сотрудниках апатитского предприятия.

Ранее «Би-порт» сообщал, что сотрудников МУП «Заполярье» в Апатитах по ночам держат в цехах взаперти. Об этом стало известно минувшей ночью, когда одной из пекарей потребовалось вызвать «скорую». Прибывшие на место медицинские работники оказать первую помощь женщине смогли только спустя длительное время, так как дверь в помещение организации была закрыта на замок.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области организовано проведение доследственной проверки», - сообщают в ведомстве. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

Напомним, что проверку по данному факту также начала областная прокуратура.