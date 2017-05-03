Авиакомпания «Нордавиа» успешно завершила прохождение аудита IOSA

03 Мая 2017 года, 16:40

АРХАНГЕЛЬСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» успешно завершила прохождение международного аудита IOSA, в ходе которого была проведена детальная проверка всех подразделений компании.

Целью аудита является выяснение соответствия основных критериев работы авиакомпании требованиям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).

«Успешное прохождение аудита на подтверждение сертификата IOSA – важное событие в жизни нашей авиакомпании. Мы рассматриваем это как мотиватор для развития бизнеса и стабильной работы компании», - сказал генеральный директор «Нордавиа» Анатолий Семенюк.

Впервые авиакомпания «Нордавиа» получила сертификат IOSA в 2009 году. Его наличие подтверждает, что у его обладателя есть полное соответствие безопасности и качества международным авиационным стандартам по более чем 1000 требованиям.

Аудит IOSA проводила группа международных аудиторов в Архангельске в январе этого года, а процесс ресертификации занял еще некоторое время.

IOSA - программа производственного аудита безопасности авиакомпаний, предназначенная для оценки систем эксплуатационного управления и контроля воздушных перевозчиков. Согласно требованиям IATA все авиакомпании-члены этой международной организации проходят аудит IOSA один раз в два года.

Сертификат IOSA представляет собой своего рода «пропуск» в международные альянсы крупнейших авиакомпаний мира и является обязательным условием членства в IATA. Признание безопасности работы на международном уровне гарантирует более высокий статус авиаперевозчика как на внутреннем рынке, так и на рынке международных авиаперевозок.

Фото: М. Паламарчук