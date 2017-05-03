Оборот туристических услуг в Мурманской области сократился на 7%

03 Мая 2017 года, 15:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - По предварительным данным Мурманскстата индекс физического объема платных услуг населению в I квартале составил 99,7% по отношению к январю-марту 2016 года. Сокращение физических объемов отмечено по туристским услугам (на 7%), бытовым услугам (на 3,3%), услугам культуры (на 2,8%) и медицинским услугам (на 1,2%).

В докладе министерства экономического развития Мурманской области отмечается, что оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, физические объемы продаж продовольственных товаров - на 1,2%.