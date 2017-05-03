В Северном бассейне выловили более 136 тысяч тонн трески

03 Мая 2017 года, 15:50

РОССИЯ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ - По данным отраслевой системы мониторинга, по состоянию на 2 мая 2017 года общий объем добычи всех российских пользователей составил 1,77 тонн, что на 3% выше уровня прошлого года.

В Северном бассейне выловлено 192,8 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 12,8 тысяч тонн. На это повлияли неблагоприятные гидрологические и погодные условия, а также изменения кормовой базы. На промысле трески добыто на 7,8 тысяч тонн меньше – 136,6 тысяч тонн. Вылов пикши снизился на 8,9 тысяч тонн и составил 41,7 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками добыто 152,1 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 16,6 тысяч тонн – объем добычи увеличился, главным образом, за счет вылова в зоне Марокко.